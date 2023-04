Rückt das Autobahn-WC weiter weg von Wollerstorf?

Von: Holger Boden

Parkplatz mit WC: Solch eine Anlage soll einmal an der A 39 bei Wollerstorf entstehen, könnte nun aber weiter vom Ort wegrücken als bisher geplant. © Silas Stein / dpa

Wittingen – Bekommen die Wollerstorfer ein wenig mehr Abstand von der geplanten PWC-Anlage an der geplanten A 39? Wittingens Stadtbürgermeister berichtete im Rahmen des Knesebecker Dorfgesprächs, dass im Autobahn-Abschnitt 5 eine Planänderung vorgesehen sei, und dass der Parkplatz mit WC weiter nach Süden rücken solle. „Das freut die Wollerstorfer“, meinte Ritter.

Die mit der Planung beauftragte Autobahn GmbH, Niederlassung Nord, bestätigte eine Verlagerung des Parkplatzes auf IK-Anfrage nicht. Von dort hieß es lediglich: „Es erfolgt zurzeit eine Überprüfung des bisher geplanten Standortes.“ Die Frage, um wie viele Meter es gehe, konnte nicht beantwortet werden: „Erst nach Abschluss der erforderlichen Prüfschritte ist eine Aussage möglich.“



Zu den Gründen für eine mögliche Verschiebung der PWC-Anlage bleiben die Autobahn-Planer ebenfalls vage: „Bei einem Planungsvorhaben dieser Größe werden unterschiedlichste Belange berührt. Hier kann es immer wieder zu neuen Erkenntnissen kommen, die dann in den Abwägungsprozess einfließen müssen.“

Die Festlegung des PWC-Standortes bei Wollerstorf geht schon auf das Jahr 2010 zurück. Der Parkplatz sollte in einem Dreieck zwischen dem Elbe-Seiten-Kanal und der Autobahn entstehen, die in diesem Bereich aus südöstlicher Richtung in einen Parallelverlauf zur Wasserstraße einschwenkt.



Die Stadtpolitik war damals nicht begeistert, dass die Planer der seinerzeit zuständigen Landesbehörde sich für Wollerstorf entschieden – im Rathaus hätte man einen Platz im Malloh, fernab von Siedlungen, lieber gesehen. Diese Option scheiterte aber wegen einer dort ansässigen Fledermaus-Population. Zur Begründung der Wahl des Areals bei Wollerstorf zählten unter anderem die Regeln für den Abstand, in dem solche Anlagen an Autobahnen vorgehalten werden müssen. Letztlich war man in Wollerstorf froh, nicht Standort einer Tank- und Rastanlage zu werden, wie sie bei Jembke geplant ist.



Ritter sprach letzte Woche in Knesebeck auch von notwendig gewordenen Neukartierungen in dem Abschnitt. Dies bestätigte die GmbH indirekt: „Basis für die Planung ist unter anderem auch eine umfangreiche Erfassung der Flora und Fauna. Wie alles, unterliegt auch diese einem stetigen Wandel, dem wir Rechnung tragen müssen.“ Details dazu wurden auf Anfrage nicht genannt. Dass es in Flora und Fauna zu einem „Wandel“ kommt, wenn zwischen ursprünglicher Planung und Bau Jahrzehnte vergehen, ist natürlich gut vorstellbar.

Ritter sagte in Knesebeck, das Planfeststellungsverfahren für Abschnitt 5 sollte eigentlich schon 2022 starten, nun werde der Antrag seiner Kenntnis nach wohl erst im Herbst 2025 eingereicht. So ein Verfahren dauert dann erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre. Stand heute wäre also mit Baurecht für Abschnitt 5 nicht vor 2028 zu rechnen, und dann kann gegen das Ergebnis auch noch geklagt werden.



Im südlicher gelegenen Abschnitt 6 zwischen Mannhagen und Ehra ist man weiter. Ritter zufolge ist der Planfeststellungsbeschluss (der mal für Mitte 2023 vorgesehen war) nun für Frühjahr 2025 avisiert worden. Bis in den März dieses Jahres habe es Nachkartierungen gegeben.

Die Autobahn GmbH bestätigt diese Zeitplanung. Wegen der aktualisierten Kartierung werde im August dieses Jahres ein sogenanntes Deckblattverfahren durchgeführt, zu dem es voraussichtlich Anfang 2024 einen Erörterungstermin geben soll. Und nach heutigem Stand benötige „die Planfeststellungsbehörde danach voraussichtlich rund ein Jahr für den Planfeststellungsbeschluss“. Ein Deckblattverfahren ist ein übliches Verfahren, das angewandt wird, wenn einzelne Details einer Planung sich geändert haben.



Ritter gab in Knesebeck der Sorge Ausdruck, dass nach gegenwärtigem Stand der Dinge der Abschnitt 6 deutlich früher fertig werden könnte als der Abschnitt 5 – und dass dann der Autobahn-Verkehr jahrelang bei Mannhagen in Richtung Wittingen oder Hankensbüttel abfließt.



Das könnte bei Ehra, wo die Abschnitte 6 und 7 aufeinandertreffen, ebenso gelten. Denn das 7. und südlichste Teilstück der Autobahn zwischen Lüneburg und Wolfsburg ist in der Planung am weitesten gediehen, nachdem die Planer in diesem Bereich nach einem Gerichtsurteil gegen die Planfeststellung von 2018 nachbessern mussten. Die Autobahn GmbH rechnet derzeit für Ende des 3. Quartals 2023 mit dem Planfeststellungsbeschluss. Ob dann bald gebaut wird (die Rede war mal von Herbst 2024), ist natürlich auch fraglich, denn gegen diesen Beschluss kann beim Bundesverwaltungsgericht wieder Klage eingereicht werden.