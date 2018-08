Polizei sucht nach Unfallflüchtigem

Wieren/Wittingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam in der Nacht zu Samstag ein Audi auf der Kreisstraße zwischen Wieren und Nettelkamp von der Fahrbahn ab. Bei der Fahrt durch den Grünstreifen kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Straßenbäumen.

Die Ermittlungen wegen Unfallflucht konzentrieren sich zurzeit auf einen 24-jährigen Mann aus dem Wittinger Raum. Hinweise an die Polizei unter (0581) 9300.

Weitere Polizeimeldungen

Stüde/Bernsteinsee. In der Nacht zu Samstag wurde in den Rohbau eines Ferienhauses auf dem Bernsteinsee-Gelände eingebrochen. Im Gebäude wurde die bereits montierte Heizungsanlage demontiert und entwendet. Des Weiteren wurde diverses Werkzeug mitgenommen. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und zum Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt wurde.

Gifhorn. Auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn wurde am Freitagmittag ein 36-jähriger Gifhorner mit einem nicht pflichtversicherten Pkw von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Gifhorner hatte ein Saisonkennzeichen von März bis Juli an seinem Fahrzeug montiert gehabt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rubriklistenbild: © Carsten Rehder/dpa