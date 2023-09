Schulfrei, weil kein Wasser fließt

Von: Holger Boden

Im Erdreich vor der Grundschule wurde am Montag im Auftrag des Wasserverbands die Wasserversorgung der Schule wieder hergestellt. © Boden

Wittingen – Der Start in die neue Woche wurde für die Wittinger Grundschüler am Montag zum schulfreien Tag. Weil die Schule wegen eines Wasserrohrbruchs vor der Haustür ohne Wasserversorgung dastand, mussten die Kinder am Morgen wieder nach Hause geschickt werden.

„Das Wasser ist abgestellt, wir können die WCs nicht benutzen“, sagte Schulleiterin Sylvia Loesche am Montagvormittag auf IK-Anfrage. Deshalb seien die Eltern der Schüler angerufen worden, dass kein Unterricht stattfinden kann und die Kinder abgeholt werden sollten. Für acht Kinder, die nicht abgeholt werden konnten oder deren Eltern nicht erreichbar waren, wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Diese Gruppe wie auch die Lehrkräfte durfte laut Loesche die sanitären Anlagen des benachbarten Krankenhauses benutzen.

Die Wittinger Grundschule wird in diesem Schuljahr von 237 Schülerinnen und Schülern besucht. Betroffen vom Schulausfall waren auch die Kinder und Jugendlichen der im selben Gebäude untergebrachten Hermann-Löns-Schule. Loesche ging am Montag davon aus, dass am Dienstag wieder Unterricht stattfinden kann. Das bestätigte der designierte neue Geschäftsführer des Wasserverbands Gifhorn, Christian Lampe. Er ging davon aus, dass die Arbeiten an dem defekten Rohr noch am Montag erledigt werden.

Laut Lampe war die Hauptleitung gebrochen. Die Schadensstelle lag vor dem Schulgebäude unter dem Pflaster der Gustav-Dobberkau-Straße, die dort als Fuß- und Radweg ausgebaut ist. Die genaue Ursache war unklar, als wahrscheinlichster Grund gilt Materialermüdung. Laut Lampe handelt es sich um eine vergleichsweise alte Leitung aus Faserzement mit 80 Zentimeter Innendurchmesser. Das Material werde heute nicht mehr verbaut und sei an vielen Stellen bereits ausgetauscht.