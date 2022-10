Planungen für Gerätehäuser in Knesebeck und Wittingen laufen

Von: Pascal Patrick Pfaff

Das Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße 21 in Wittingen könnte bald durch ein neues ersetzt werden. © Pfaff, Pascal Patrick

Knesebeck/Wittingen – Nicht nur in Vorhop gibt es Pläne, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen (das IK berichtete). Auch in Knesebeck und Wittingen wird über mögliche Projekte diskutiert. So auch im Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung, dessen Mitglieder sich jüngst im Wittinger Rathaus trafen. Was das Gerätehaus in Knesebeck anbelangt, so gab es nichts zu entscheiden – ist das Vorhaben doch bereits in einer Phase, in der über den Sachstand in puncto Vergabeverfahren informiert wurde. Für das Projekt in Wittingen, das sich noch in einem früheren Planungsabschnitt befindet, wurde dagegen noch ein Votum des Ausschusses benötigt. Es ging um 10 000 Euro für die Standortvorprüfung – Geld, das nach einem einstimmigen „Ja“ der Mitglieder für den Haushalt 2023 eingeplant wird. Ein Überblick:



• Knesebeck: Dort hat man laut Wittingens Erstem Stadtrat Holger Schulz bereits das Raumkonzept erstellt und den Standort festgelegt. Auch sei der erste Schritt des Vergabeverfahrens hinter sich gebracht, bei dem ein Totalunternehmer mit den Planungs- und Bauleistungen sowie der (Zwischen-) Finanzierung beauftragt wird. Man habe vier Stunden zusammengesessen, um die Grundlagen dieser Ausschreibungsunterlagen zu erarbeiten, so Schulz. Noch in dieser Woche würden dann einige Bewerber-Unternehmen aufgefordert, ein konkretes Angebot abzugeben.



Das letztlich beauftragte Unternehmen habe dann die Aufgabe, den Neubau nach den Vorgaben der Stadt Wittingen zu planen und schlüsselfertig zu übergeben – freilich nach Vorbild vorab festgelegter Leistungsmerkmale. Laut Schulz wird sich die Verwaltung „für das wirtschaftlichste Angebot“ entscheiden. Zentral seien aber auch zwei andere Kriterien: einerseits die Qualität der Bauleistung und andererseits deren Ästhetik.



Alles in allem sei der Zeitplan für das weitere Vergabeverfahren aber „sehr sportlich“, wie Schulz betont. So werde bis Dezember das erste indikative Angebot der Bieter bearbeitet und ausgewertet, bevor die erste und zweite Bieterverhandlung bis Februar beziehungsweise April 2023 abgestimmt werden soll. Um dann im Optimalfall Ende April den Vertrag mit dem dann feststehenden Auftragnehmer zu unterzeichnen.



• Wittingen: Wie oben erwähnt, haben sich die Ausschussmitglieder durch ihr Votum dafür ausgesprochen, eine Standortvorprüfung mit einer fünfstelligen Summe zu finanzieren. Laut Stadtbürgermeister Andreas Ritter identifizierte ein Arbeitskreis aus Vertretern der Politik, Feuerwehr und Stadtverwaltung sechs Grundstücke, die für einen Neubau in Wittingen infrage kommen. Um sich final für einen Standort entscheiden zu können, wurde von der Verwaltung in Kooperation mit den Ortsbrandmeistern eine Bewertungsmatrix erstellt. Mit ihrer Hilfe soll es Ritter zufolge möglich sein, alle Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.



Ein Vorgang, der laut Wittingens Ortsbrandmeister Torsten Bötticher bereits abgeschlossen ist: „Wir haben alles fertig geprüft. Zum nächsten Arbeitskreistreffen am 9. November sind wir also soweit.“ An diesem Tag sollen die Ergebnisse besprochen und anschließend im Fachausschuss beraten werden. Bestandteil einer solchen Sitzung wird dann auch ein anderer Arbeitsauftrag sein: So soll Wittinger Ortsfeuerwehr die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 aktualisieren, um mithilfe der dann festgestellten Personal- und Fahrzeugsituation den Raumbedarf für das neue Gerätehaus ermitteln zu können.