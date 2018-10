Pflegelücke im Landkreis

Wittingen/Gifhorn. Der Landkreis Gifhorn ist auf der Überholspur – doch das ist in diesem Fall eine gute Nachricht mit Widerhaken. Bei der Zahl der Hochbetagten wird das Gebiet zwischen Bokel und Meine im regionalen Vergleich bis 2030 am stärksten zulegen.

Dass viele Menschen im Kreisgebiet 80 Jahre und älter werden, ist äußerst erfreulich – die Kreisverwaltung befürchtet allerdings für die kommenden Jahre gewaltige Lücken im Bereich der Pflege.

„Wir stehen vor riesengroßen Herausforderungen“, sagte der Sozialplaner des Landkreises, Torsten Haf, dem Wittinger Sozialausschuss bei der Vorstellung des aktuellen Pflegeberichts. Denn zwei gegenläufige Entwicklungen treffen im Kreisgebiet mit Wucht aufeinander: Immer mehr älteren und irgendwann auch pflegebedürftigen Menschen stehen in immer weniger ausreichendem Maß Pflegekräfte gegenüber.

Schon längst klagen Heime und Pflegedienste auch im Nordkreis darüber, dass sie wegen Personalmangel nicht alle Anfragen bedienen können. Selbst bestehende Verträge werden mitunter gekündigt, weil die Kapazitäten nicht mehr reichen. „In der Pflegebranche herrscht der mit Abstand größte Fachkräftemangel“, sagt auch Haf.

Der Kreis Gifhorn, so der Sozialexperte, weise in dieser Situation die „mit Abstand dynamischste Alterung“ in der Braunschweiger Region auf. Um 72 Prozent soll bis 2030 die Zahl der Menschen ab 80 Jahre gegenüber dem Vergleichsjahr 2009 zunehmen. Im Kreis Peine sind es 54 Prozent, in Wolfsburg 25 Prozent, der niedersächsische Landesschnitt liegt bei 53 Prozent. Landkreise wie Goslar (plus 19 Prozent) hätten die Entwicklung schon hinter sich, so Haf.

Das alles hat dramatische Folgen – und die haben schon eingesetzt. „Wir haben im Landkreis Menschen, die schlicht und einfach unterversorgt sind“, sagte Haf in Wittingen. Die Kinder der Pflegebedürftigen wohnen oft weit weg. Und wenn Angehörige zu Hause bleiben, um sich um die eigenen Eltern zu kümmern, dann fallen sie als Fachkräfte auf dem derzeit praktisch leergefegten Arbeitsmarkt aus – in einer Zeit, in der mit den „Babyboomern“ nun eine geburtenstarke Generation das Rentenalter erreicht. Seite 3

Von Holger Boden