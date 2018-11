Personalmisere in der Krippe

Wittingen. Das bringt Eltern in die Bredouille: Die Wittinger Kita St. Stephanus I reduziert ab heute die Betreuungszeit in den beiden Krippengruppen.

In einem Informationsblatt des Kindertagesstättenverbandes für die Erziehungsberechtigten wird das mit „akutem Personalmangel“ begründet.

Am Freitag wurden die Veränderungen den Eltern bekanntgemacht. Montag und Dienstag wurde ab 14 Uhr noch eine Notgruppe angeboten – für alle Kinder, die sonst nicht anderweitig betreut werden können. Ab dem heutigen Donnerstag, so hieß es in dem Schreiben weiter, sei „für Krippenkinder nach 14 Uhr zunächst keine Betreuung mehr möglich“. Die Elternbeiträge werde man entsprechend reduzieren. Man habe diese Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen.

Offenbar schlägt bei der Krippe in der Schützenstraße nun der vielzitierte Fachkräftemangel durch. Vom Gifhorner Kirchenamt, wo die Fäden des Kindertagesstättenverbandes zusammenlaufen, hieß es am Dienstag auf IK-Nachfrage, dass pro Einrichtung im Prinzip derzeit schon eine Vollzeitstelle unbesetzt sei.

An der Kita St. Stephanus I, so das Kirchenamt, werde aufgrund von Schwangerschaften von Mitarbeiterinnen schon länger mit Vertretungsregelungen gearbeitet. Das habe zu Belastungsspitzen geführt, die nun auch in Erkrankungen von Mitarbeiterinnen münden. Die Situation sei „leider abzusehen“ gewesen, deshalb bemühe man sich intensiv um Personal-akquise – inklusive Werbung in Schulen und Anlernen von ungelernten Kräften. Doch in der Essenz „bekommen wir nicht mehr so viel Personal“, hieß es.

Für die Familien bringt die Kürzung der Betreuungszeiten Härten mit sich: „Ich bin auf diese Zeiten angewiesen, da mein Mann in Schichten arbeitet und ich leider keine Oma habe, die einspringen kann“, sagte eine Mutter aus Stöcken dem IK. Man habe ihr angeboten, nach Knesebeck auszuweichen – das sei aber wenig praktikabel: „Unsere kleinen Kinder sind an die Krippe Wittingen gewöhnt, und der Umweg nach Knesebeck ist für mich aus Stöcken nicht möglich, da ich noch ein weiteres schulpflichtiges Kind habe.“

Auf der Homepage des Gifhorner Kirchenamtes waren Mitte dieser Woche insgesamt acht Stellen an den Einrichtungen des Kindertagesstättenverbandes Wittingen ausgeschrieben. Wann sich die Situation für die Krippe St. Stephanus I bessern werde, sei derzeit nicht abzusehen, hieß es.

Von Holger Boden