Ostergruß aus Knesebeck: Rita Temme initiiert Aktion für Senioren

Diese Körbe aus Knesebeck sollen am Ostersonntag für Freude in Wittinger Einrichtungen für Senioren sorgen.

Knesebeck/Wittingen – Mit einer Postkarten-Aktion gegen die Corona-Einsamkeit will die Knesebeckerin Rita Temme am Ostersonntag für Freude im Wittinger Heinrich-Warnecke-Haus und in der Suderwittinger Wohneinrichtung für Senioren sorgen.

In Corona-Zeiten sollen die insgesamt rund 80 Bewohner beider Häuser einen frohen Gruß von rund 80 Knesebeckern bekommen.

+ Rita Temme © Privat Temme, passionierte Fotografin, hatte für eine kirchliche Aktion eine Postkarte entworfen – da kam ihr die Idee, so etwas auch für Heimbewohner zu machen. Über soziale Medien suchte sie Unterstützer für ihr Vorhaben, und die Resonanz war hervorragend.

Bei der Knesebecker Druckerei Kirchhoff, die das Vorhaben unterstützt hat, gab Temme die Postkarten in Auftrag, dann verteilte sie diese in die Briefkästen derer, die ihre Teilnahme an der Aktion signalisiert hatten. Was sie zurückerhielt, das hat die Knesebeckerin begeistert: „Einige haben kleine Schoko-Osterhasen auf die Postkarten geklebt, und manchmal lagen sogar 20 Euro dabei.“

Denn Temme hatte nicht nur um einen Gruß für die Senioren gebeten, sondern auch um eine kleine Spende für die verbleibenden Druckkosten sowie für ein kleines schokoladiges Ostergeschenk, das jede Karte begleiten soll. Das daraufhin eingegangene Geld übertrifft die Unkosten bei Weitem – und diese Summe will sie nun am Sonntag als Osterpräsent an das Betreuungspersonal der Einrichtungen weiterreichen.

Für das Heinrich-Warnecke-Haus ist die Übergabe bereits terminiert: Kurz vor dem Mittag will Temme dort am Ostersonntag zusammen mit Bernd und Marek Niebuhr eintreffen – und der Leiter des Knesebecker Feuerwehrmusikzuges und sein Sohn (den viele als Wittinger Turmbläser kennen) werden für die Senioren ein Ständchen spielen. „Dort freut man sich schon“, hat Temme erfahren, als sie sich und ihre Mitstreiter angemeldet hat.

VON HOLGER BODEN