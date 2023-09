Ohrdorfs akute Dauerbrenner

Ortsrat meldet Klassiker für Haushalt an – und hofft auf Spielplatz-Upgrade

+ © Boden, Holger Warten auf Erneuerung: Der Weg nach Haselhorst gehört in Ohrdorf zu den kommunalpolitischen Dauerbrennern. © Boden, Holger

Ohrdorf – Die Ohrdorfer Ortspolitik will sich ein Beispiel an Radenbeck nehmen – und in ihren Protokollen künftig vermerken, in welchem Jahr ein Haushaltsposten erstmals angefordert wurde. Eine entsprechende Anmerkung des Ohrdorfers Walter Schulze nahm der Ortsrat um Ortsbürgermeister Christian Dalibor in der jüngsten Sitzung im Dorfsaal mit einem Nicken wohlwollend auf.

Auch in Ohrdorf verweist man auf einige „Klassiker“, die seit Jahren in den Mittelanforderungen auftauchen, aber bisher nicht umgesetzt worden sind. Konkret ging es dieses Mal um die Friedhofskapelle, bei der man im Ort schon seit rund zehn Jahren Handlungsbedarf sieht. An der Ost-Fassade seien nun die Glasbausteine kaputt, sagte Dalibor: „Das ist akut.“ Für den Doppelhaushalt 2024/25 wird auch die Erneuerung des Flachdachs gefordert – auch dieses Thema sei schon älter. Zudem soll der Zaun des Friedhofs an zwei Seiten erneuert werden.



Großes Augenmerk des Ortsrats liegt auch auf der Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen. Ein Dauerbrenner ist der Haselhorster Weg, für den es eigentlich sogar schon einen Beschluss für einen Neubau gab. Von Ortsratsmitgliedern wie von Bürgern wird zudem großer Handlungsbedarf beim „Ku’damm“ gesehen, dort gebe es bis zu 10 Zentimeter tiefe Absackungen. „Akute Empfehlung“, sagte Dalibor mit Blick darauf, dass der Ortsrat selbst beim Haushalt nichts beschließen, sondern nur Wünsche formulieren kann. Weil der Ku’damm bisher nicht auf der städtischen Prioritätenliste steht, werde wohl höchstens eine Reparatur möglich sein, aber kein Neubau, sagte Matthias Schulz, Leiter der Abteilung für Tiefbau.



Der Ortsrat fordert auch ein Auffüllen des Seitenrandes am Mahnburger Weg und sieht außerdem Handlungsbedarf bei der Einmündung des Eichelkamps in die B 244 – dort stimme das Gefälle nicht, was sich in nicht ablaufendem Regenwasser manifestiere. Ohnehin habe der Eichelkamp durch seine Rolle als Umleitung für die Baustelle in der Ortsdurchfahrt gelitten, gerade am nördlichen und südlichen Ende. Dalibor sieht da Reparaturbedarf und mahnte einmal mehr auch die schon länger erhofften Tempo-30-Symbole auf der Fahrbahn an.



Für die Bürger war die Straßenbeleuchtung ein großes Thema – die reiche nachts an vielen Stellen nicht aus und werde auch zu früh ausgeschaltet. Der Ortsrat beantragt die Umrüstung diverser Lampen auf Pilzleuchten. Allerdings machte Abteilungsleiter Schulz da nicht allzu viel Hoffnung: „Das wurde vom Fachausschuss schon mal abgelehnt.“



Und dann ist da noch ein Projekt, bei dem man gespannt sein darf, wie es in den städtischen Fachausschüssen ankommt, die sich für den Doppelhaushalt 24/25 eigentlich dem Sparen verschreiben wollen: In Ohrdorf hofft man auf zusätzliche Spielgeräte, die den Spielplatz attraktiver machen: einen Spielturm mit Rutsche und eine Seilrutsche. Die zu erwartenden Kosten schätzt man auf 35 000 Euro.



Der Ortsrat berichtete, dass der Impuls aus Elternkreisen komme. Man habe über 30 kleine Kinder im Ort, der Spielplatz sei aber nur „leidlich interessant“. Für die Auswahl der neuen Geräte seien Eltern und Kinder befragt worden. Ein Bürger unkte, dass der Spielplatz hoffentlich „nicht erst in zehn Jahren“ verschönert werde – die Kinder seien dann schon groß.