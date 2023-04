Baugebiet Feldstraße in Knesebeck: Planung noch bis 5. Mai einsehbar

Von: Holger Boden

Das Gros der Flächen, auf denen an der Knesebecker Feldstraße neues Bauland entstehen soll, wird bislang landwirtschaftlich genutzt. © Boden, Holger

Wittingen – Bauland oder doch nicht Bauland? Diese zweifelnde Frage existierte offenbar mit Blick auf das seit Jahren diskutierte Knesebe-cker Baugebiet Feldstraße noch in den Köpfen einiger Bürger. Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter stellte nun beim Dorfgespräch klar: „Der Bebauungsplan Feldstraße soll natürlich umgesetzt werden.“

Vorgesehen sind laut Ritter nach dem derzeitigen Planungsstand etwa 50 Grundstücke. Ein Teil der Flächen am südlichen Ortsrand sei bereits von der Stadt gekauft worden.



Freilich, so der Rathauschef, sei aktuell nicht mehr die allergrößte Nachfrage nach Baugrundstücken zu registrieren, aber: „Wir wollen gewappnet sein, wenn die Baukonjunktur wieder anzieht.“



Gelöst ist nach Angaben des Bürgermeisters jedenfalls das Problem, das längere Zeit ein Fragezeichen hinter die Pläne für die Feldstraße setzte: die Entwässerung des Gebietes. Die aktuellen Arbeiten des Wasserverbandes in der Schützenstraße sind sichtbares Zeichen dafür, dass mit ausreichend dicken Leitungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das Regenwasser von der Feldstraße aus in Richtung Beck ablaufen kann. Zwei Rückhaltebecken, eins davon an der Feldstraße selbst, gehören zum Gesamtkonzept.



Das geplante Baugebiet liegt in einem Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung. Der gesamte Planbereich ist rund 8,9 Hektar groß, von denen etwa 7,15 Hektar als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden sollen. Von der Feldstraße her sollen Erschließungsstraßen in und durch das Baugebiet führen.



Zugelassen sind Einzel- und Doppelhäuser. Den bisherigen Plänen zufolge sollen maximal zwei Vollgeschosse erlaubt sein, in Teilen des Gebietes (Süden und Südwesten) auch nur ein Vollgeschoss. Die Grundflächenzahl soll 0,3 betragen. Damit wird, wie es in der Begründung zum Bebauungsplan heißt, pro Grundstück eine Versiegelung von bis zu 45 Prozent möglich, wenn man Nebenanlagen, Zufahrten und Stellplätze einrechnet.



Ob das alles genau so kommt, hängt vom weiteren Verlauf des Bauleitplan-Verfahrens ab, von den dabei eingehenden Stellungnahmen und von deren Bewertung durch die städtische Politik. Derzeit kann sich jeder Bürger selbst ein detailliertes Bild von den Plänen für das Baugebiet machen, denn für die Aufstellung des Bebauungsplans läuft noch bis 5. Mai die frühzeitige Bürgerbeteiligung.



Wer sich im Detail dafür interessiert, kann sich unter anderem auch mit Schallgutachten, Baugrundgutachten, Biotoptypen-Untersuchungen und Erkenntnissen zu Brutvögeln in dem Gebiet vertraut machen. Die Begründung bietet aber nach 24 Seiten auch eine „Allgemein verständliche Zusammenfassung“. Im Schallgutachten ist davon die Rede, dass im südöstlichen Bereich nachts die Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet um 7 dB (A) überschritten werden können – da seien noch Fragen offen.



Einsehbar sind die Unterlagen im Wittinger Rathaus, Zimmer 206, während der Dienstzeiten nach Terminvereinbarung unter (05831) 261310. Wer will, kann zu der Planung Anmerkungen machen. Zu finden sind die Unterlagen auch auf der Homepage der Stadt Wittingen unter www.wittingen.eu unter Bauleitplanung.



Stellungnahmen können im Rathaus oder unter Stadt@wittingen.eu abgegeben werden.