Noch gibt’s Elbwasser für den Elbe-Seitenkanal

Von: Holger Boden

Binnenschiff mit Containern auf dem Elbe-Seitenkanal bei Wunderbüttel: Der Gütertransport auf der Wasserstraße ist bislang nicht durch die Trockenheit bedroht. © Boden, Holger

Wittingen/Uelzen – In der aktuellen Trockenheit erweist sich der Elbe-Seitenkanal bisher als sichere Bank für die Schifffahrt – und für die Landwirte. Bei Niedrigwasser in der Elbe dient die Wasserstraße im Zusammenspiel mit dem Mittellandkanal zur Not als wichtige Alternativroute. Wie viele Fluss-Schiffer davon derzeit schon Gebrauch machen, kann man beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal (WSA) allerdings nicht sagen.

Natürlich ist in diesem heißen Sommer auch die Oberflächenverdunstung des Wassers im Elbe-Seitenkanal erhöht. Das WSA sorgt aber durch Zuführung von Wasser aus der Elbe – über Magdeburg und den Mittellandkanal (MLK) oder über das Hebewerk bei Scharnebeck – für einen konstanten Pegel, der freilich auch durch Einflüsse wie den Schleusenbetrieb leicht schwanken kann. Die Spanne zwischen Höchst- und Mindestwasserstand ist im Bereich Wittingen auf lediglich 20 Zentimeter festgelegt. Der aktuelle maximale Tiefgang für die Kanalschiffe liegt laut Fachgebietsleiter Uwe Ehrlich bei 2,80 Meter.



Der Mindestwasserstand darf mit Blick auf eine sichere Schifffahrt nicht unterschritten werden. „Und der Höchstwasserstand darf nicht überschritten werden, da sonst die zugelassene Durchfahrtshöhe unter den Brücken nicht mehr gegeben ist“, erklärt Ehrlich.



Viel Verdunstung heißt derzeit, dass viel Wasser in das System der beiden Kanäle gepumpt werden muss. Geht das überhaupt angesichts fallender Pegel in der Elbe? Bislang schon: „Aktuell haben wir noch kein Pumpverbot“, sagt Ehrlich. Doch irgendwann sei „natürlich Schluss“, wenn zu wenig Wasser die Elbe hinabfließt. Allerdings sei die Elbe vor dem Wehr bei Geesthacht aufgestaut, das biete einige Reserven.



Sollte irgendwann kein Wasser mehr zur Verfügung stehen und der Pegel im Elbe-Seitenkanal stark sinken, dann können Schiffe die 115 Kilometer lange Wasserstraße nur noch mit geringerem Tiefgang befahren – was im Zweifel weniger Ladung bedeutet. Ehrlich kann sich allerdings nicht daran erinnern, dass das aus meteorologischen Gründen schon einmal vorgekommen ist.



Ob schon Schiffe für die Strecke Magdeburg-Geesthacht auf den MLK und den ESK ausweichen, weil die Elbe wenig Wasser führt, lässt sich laut Ehrlich nicht sagen. Mancher Schiffer nutze die Kanäle auch, ohne dass ihn die Pegelstände dazu zwingen. Und an Schleusen und Hebewerken werden die Schiffe zwar gezählt, aber nicht ihre Bestimmungshäfen erfasst. Wer also in Magdeburg auf den MLK abbiegt, der fährt vielleicht weiter in Richtung Westen und nicht nach Geesthacht, der muss auf seiner vorgesehenen Route also gar nicht das Elbe-Niedrigwasser vermeiden.



Wichtig ist der Pegel des ESK auch für Landwirte, die Felder entlang des Kanals bewirtschaften. Bestimmte Entnahme-Kontingente für Beregnung werden stets vergeben, und laut Ehrlich sind in dieser Hinsicht bisher noch keine Auswirkungen der hohen Verdunstung zu erkennen. Das sei auch in den Trockenjahren 2018 und 2019 so gewesen. Die betreffenden Landwirte können also weiter auf das ihnen zugeteilte Wasser zurückgreifen. Allerdings, so Ehrlich, gebe es auch keinen Spielraum für zusätzliche Entnahmen.