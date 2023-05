Schäden durch Umleitungen

Neue Prioritätenliste für Ausbau der Gifhorner Kreisstraßen

Wegen der Sanierung der B 244 leidet die K 18 bei Kakerbeck massiv. Denn dort wird der Verkehr umgeleitet. © Ohse, Burkhard

Gifhorn – Regelmäßig alle fünf Jahre inspiziert die Landkreisverwaltung den Zustand der Kreisstraßen. „Ende 2022 haben wir das komplette Netz abgefahren“, erklärte Uwe Peters vom Fachbereich Bauwesen. Das Ergebnis der Untersuchung von Ende 2022 wurde nun dem Verkehrsausschuss vorgelegt. Visuell untersucht und bewertet wurden die Straßen nach Abschnitten, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, erläuterte Peters.

Straßen verschlechtern sich jährlich

Die K 7 bei Wesendorf etwa sei so in zehn Abschnitte unterteilt worden. „Untersucht wurde unter anderem auf Spurrillen, Risse, Oberflächenschäden und Bewässerungsabläufe“, fügte Christoph Volmer, ebenfalls Fachbereich Bauwesen, hinzu. Zu berücksichtigen sei, dass sich die Straßen durch Benutzung von Jahr zu Jahr verschlechterten und in schlechtere Kategorien rutschten. Sofern eine Straße ausgebessert oder saniert werde, werde sie wieder weiter oben eingeordnet. Die Durchschnittsbewertung auf einer Skala von 1 bis 5 habe Ende 2022 bei 2,9004 gelegen, sagte Volmer. Das sei marginal besser als 2017, als der Wert bei 2,9477 lag. Die Zahl der mit sehr gut bewerteten Straßen habe sich ein wenig erhöht, die Zahl der mit 4 oder 5 bewerteten Straßen leicht verringert.

Radwege werden extra erfasst

Die Nebenanlagen wie Radwege seien nicht erfasst worden, sagte Volmer auf Nachfrage von Nicole Wockenfuß (Grüne). Radwege würden ein Jahr versetzt kontrolliert. Für die gebe es zudem eine eigene Prioritätenliste. Zwar sei es praktisch und kostengünstiger, beides gleichzeitig zu sanieren, doch klappe das selten. „Bei der K104, der Nordtangente von Gifhorn, schaffen wir das aber“, sagte Volmer.



Verkehrsausschussvorsitzender Ottmar Bartels (SPD) merkte an, dass es „nicht befriedigend“ sei, dass permanent rund 50 Kilometer der 480 Kilometer Kreisstraßen die Bewertung 4 oder 5 bekämen und man sich in keinem Jahr verbessert habe. „Wir müssen dahin kommen, alle Straßen auf 3 zu bekommen“, forderte er. Thomas Reuter (CDU) wies auf die Größe des Landkreises hin. Im Vergleich zu anderen Landkreisen stehe die hiesige Region besser da.



Stefan Heinemann, Vertreter der Polizei im Ausschuss, merkte an, dass es für die Verhinderung von Unfällen vor allem auf den Grip ankomme. Daraufhin sollte man Straßen untersuchen und dementsprechend auch sanieren, um die Unfallzahlen zu senken.



Schäden durch Umleitungen

Friedrich Lührs sagte, dass während der laufenden Sanierung der B 244 und der damit verbunden Umleitungen massive Schäden entstünden. So sei die K 18 in Kakerbeck durch viel Verkehr zerstört worden, weil die Straße von Wittingen nach Ohrdorf gesperrt sei. Insgesamt, so erklärte Vollmer, seien die Ortsdurchfahrten in den letzten fünf Jahren schlechter geworden. Waren 2017 noch 15,4 Prozent von ihnen negativ aufgefallen, so waren es 19 Prozent in 2022. Außerhalb der Ortschaften habe man sich dagegen von 13,4 auf 8,2 Prozent schlechte Straßen verbessert. „Die Sanierung von Ortsdurchfahrten ist teurer“, so Volmer. Allerdings bedeutete eine Verbesserung auch mehr Lebensqualität für die Anwohner.

Im nächsten Schritt wird die Verwaltung die Ergebnisse analysieren und neben der bloßen Zustandsbetrachtung die weiteren relevanten Faktoren wie Funktionsklasse und Verkehrsbelastung der Straßen betrachten. Unter Einbeziehung der weiteren Kriterien sollen dann Handlungs- und Priorisierungsempfehlungen sowie Investitionsbedarfe abgeleitet werden. Dem Verkehrsausschuss soll darauf basierend zum nächsten Sitzungstermin ein Vorschlag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden: und zwar zur Fortschreibung des Ausbauprogramms für die Kreisstraßen.