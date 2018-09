Neue Leitung für Krankenhaus

Wittingen. Wechsel an der Spitze: Dr. Peter Hermeling (37) verlässt die Helios Klinik Wittingen und wird ab dem 1. Oktober die Geschäftsführung in einer anderen Helios Klinik übernehmen. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Dr. Osman Mersinli (47).

Der frühere Wittinger Klinikgeschäftsführer wird das Amt parallel zu seiner Tätigkeit in Uelzen übernehmen, schreibt Helios.

+ Dr. Peter Hermeling © Lammel „Ein hohes Engagement und die hausinterne gute Zusammenarbeit sind zwei wesentliche Elemente, die ich sehr gerne mit der Klinik Wittingen verbinde, gleichwohl freue ich mich auf die neuen Herausforderungen“, sagt Dr. Peter Hermeling.

+ Dr. Osman Mersinli © Lammel „Mit Dr. Mersinli haben wir einen sehr guten Nachfolger für Dr. Hermeling finden können. Ich freue mich, dass der Übergang so nahtlos funktioniert“, sagt Regionalgeschäftsführer Dr. Marc Baenkler. Dass Dr. Mersinli mit Uelzen und Wittingen zwei Kliniken parallel führen wird, sehe er als Vorteil. „Aus der Zusammenarbeit beider Häuser können Synergien entstehen, von denen beide Standorte profitieren können.“

Dr. Mersinli hatte die Helios Klinik Wittingen bereits von November 2015 bis Oktober 2017 als Klinikgeschäftsführer geleitet. Danach wechselte er ans Helios Klinikum in Uelzen. Dr. Mersinli ist promovierter Mediziner und seit 2010 für Helios tätig. „Ich freue mich sehr auf Wittingen, und ich übernehme ein gut funktionierendes und gesundes Haus. In den zwei Jahren, in denen ich Klinik bereits als Geschäftsführer verantworten durfte, habe ich hier sehr kompetente und engagierte Mitarbeiter kennengelernt.“