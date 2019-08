Nächster Vorstoß für Wittinger Bahnhofs-WC

Wittingen – Bekommt der Wittinger Bahnhof nun endlich ein „richtiges“ WC? In der seit vielen Jahren andauernden Diskussion ergreift die Gruppe von CDU und Grünen im Ortsrat die Initiative und beantragt die Aufstellung einer „modularen Toilettenanlage“.

Das Thema beschäftigt den Ortsrat in dessen Sitzung am kommenden Dienstag, 20. August (19 Uhr, Rathaus).

Modulare Toilettenanlage? Das klingt ein Stück weit nach Container, doch das muss kein Makel sein. Solche Anlagen gehören in vielen Städten zum Erscheinungsbild und können je nach Bauweise durchaus recht langlebig sein. Für CDU und Grüne wäre eine solche Variante eine „akzeptable Übergangslösung“, bis der Wittinger Bahnhof einmal ein WC in einem festen Gebäude bekommt.

Genau dies ist nämlich vorerst nicht in Sicht. Zwar spielte eine öffentliche Toilette eine zeitlang eine Rolle in den Konzepten für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes – doch für dieses Detail waren keine Fördergelder zu bekommen, und so fiel das WC wieder aus den Planungen heraus. Die Schaffung einer Toilettenanlage im alten OHE-Gebäude ist vorerst kein Thema, denn – so heißt es in der Vorlage für den Ortsrat – mit einem Sanierungskonzept für diese Immobilie wird es noch dauern. Und Gespräche mit der Deutschen Bahn über eine öffentliche Nutzung des WCs im Bahnhofsgebäude sind bisher stets ergebnislos geblieben.

Die Notlösung war dann vor einigen Jahren ein Dixi-Klo – der Politik war es wichtig, überhaupt etwas anzubieten. Vandalismus und Beschwerden über mangelnde Sauberkeit haben den Ruf dieser Alternative seither nicht gerade befördert, zudem wurde die Plastikhütte von Anfang an von vielen Bürgern kritisch gesehen. Allerdings: Genutzt wird sie manchmal auch.

CDU und Grüne im Wittinger Ortsrat halten das Dixi-Klo mit Blick auf ein positives Erscheinungsbild für „nicht akzeptabel“. Ein neuer oder gebrauchter Toilettencontainer entspreche eher dem Anspruch, den die Stadt Wittingen haben solle. Das Geld dafür, so der Antrag der Gruppe, soll im Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

VON HOLGER BODEN