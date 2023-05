Wohnhaus in Wittingen ausgebrannt

Großeinsatz für Feuerwehr am Freitagabend: 90 Einsatzkräfte aus sechs Ortswehren in der Straße „Am Stadion“

+ © Boden, Holger Feuerwehrleute unter Atemschutz gingen von der Drehleiter aus gegen die Flammen im Dachstuhl vor. © Boden, Holger

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Holger Boden schließen

Wittingen – Ein Wohnhausbrand in Wittingen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Alarm kam kurz vor 18 Uhr, die Löscharbeiten dauerten bis 21 Uhr. An der Straße „Am Stadion“ war der Dachstuhl eines Gebäudes in Brand geraten, nachdem zunächst ein Feuer in einer Gartenlaube direkt daneben ausgebrochen war. 90 Einsatzkräfte wurden alarmiert. Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Den vollständigen Bericht lesen Sie am Samstag in der Print- und E-Paper-Ausgabe des Isenhagener Kreisblatts.