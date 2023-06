Stadt Wittingen reagiert bei Kita-Gebühren

Von: Holger Boden

Teilen

Der Wittinger Stadtrat hat nun nicht die eigentlich vorgesehene Änderung der Kita-Gebühren verabschiedet. Erst ab 1. August 2024 gilt ein neues Gebührenmodell. © Symbolfoto: dpa

Wittingen – Am Ende gab es im Namen der Eltern Dank aus den Zuhörerreihen: Der Wittinger Stadtrat hat am Donnerstagabend, 29. Juni, nicht die eigentlich vorgesehene Änderung der Kita-Gebühren verabschiedet. Die Erziehungsberechtigten haben jetzt ein Jahr Zeit, sich auf das neue Gebührenmodell einzustellen, das zudem einen niedrigeren Höchstsatz vorsieht als bisher geplant.

Stadtbürgermeister Andreas Ritter rekapitulierte im Ratssaal die Kritik, die am Dienstag, 27. Juni, von Eltern im Sozialausschuss vorgebracht worden war: Zu kurzfristig, zu hohe Beträge, zu hoch auch im Vergleich zu anderen Kommunen – das waren die Kernpunkte (das IK berichtete). Der Rathauschef schlug nun eine Variante vor, die offenbar in den letzten beiden Tagen mit den Fraktionen erörtert worden war: Die oberste Einkommensstufe soll bei 75 000 Euro oder mehr (statt 95 000) liegen, der Höchstsatz für einen Ganztagsplatz bei 576 Euro (statt 704). Und das Ganze soll, befristet für 2 Jahre, erst ab 1. August 2024 gelten.

In diesem Zeitraum will die Stadt das Modell evaluieren, am Ziel einer kreiseinheitlichen Gebührenstaffel mitarbeiten und auch über die von den Eltern monierte Praxis bei den Freibeträgen nachdenken. Zudem soll die bisher geltende jährliche Erhöhung um 4 Prozent mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.



Letzterem stimmte der Stadtrat einstimmig zu, die übrigen Details von Ritters Antrag wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Dabei enthielt sich die SPD, denn Fraktionschef Jörg Bialas sah eine kreisweite Lösung als unrealistisch an („wir sind unserem Haushalt verpflichtet“) und sah bei der sozialen Ausgewogenheit noch Luft nach oben: Wer ganz wenig verdiene, zahle nach dem neuen Modell 11,5 Prozent seines Gehalts für einen Ganztagsplatz – wer ganz viel verdiene, zahle nur 9,2 Prozent.



CDU, FWG und Grüne äußerten hingegen Zustimmung, auch wenn sie noch Punkte sahen, über die geredet werden soll. CDU-Fraktionschef Walter Schulze regte an, künftig bei der Berechnung der Gebühren das zu versteuernde Einkommen zugrundezulegen. Und: Nach der alten Staffel hätten Gutverdiener etwa 5,5-mal so viel „für die gleiche Leistung“ bezahlt wie Geringverdiener, nun sei es etwa das Doppelte – das sei „vertretbar“.



FWG-Fraktionschef Dr. Thomas Weiland sah Bialas’ Vorschlag gleicher prozentualer Belastung für alle als unrealistisch an: „Wer 500 000 Euro verdient, zahlt dann 30 000 Euro für den Kita-Platz.“ Christian Schroeder (Grüne) sah derweil das Ziel der Entlastung von Geringverdienern noch nicht so richtig erreicht – aber man wolle ja noch weiter beraten.



Wie sich die Abkehr von den ursprünglichen Plänen nun auf die Stadtfinanzen auswirkt, wird – der Beschlussvorlage zufolge – offenbar noch ermittelt.