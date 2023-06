Nach 15 Monaten wieder freie Fahrt auf der B 244 in Ohrdorf

Von: Holger Boden

Auf nagelneuem Asphalt: Michael Peuke (v.r., Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr), Stadtbürgermeister Andreas Ritter, Christian Denecke (Leiter der Straßenmeisterei Vorsfelde), Bauleiter Enrico Kamphenkel (Strabag), Ortsbürgermeister Christian Dalibor und Kai Lausberg (Wasserverband Gifhorn). © Boden, Holger

Ohrdorf – Für die meisten Ohrdorfer dürfte es die Nachricht des Jahres sein: Nach 15 Monaten ist die Sperrung der Ortsdurchfahrt Geschichte. Am Donnerstagvormittag wurde die B 244 für den Verkehr wieder freigegeben. Schon am Abend vorher hatten einige Bürger des Ortes gemeinsam mit dem Strabag-Team bei Spanferkel das Ende der Baustelle gefeiert.

Dass die Bauarbeiten, die im März 2022 begonnen hatten, manchem Bürger an den Nerven zerrten, davon wusste Ortsbürgermeister Christian Dalibor bei der offiziellen Einweihung ein Lied zu singen. Als Michael Peuke, Leiter der niedersächsischen Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel, davon sprach, dass leider meist die Politik vor Ort den meisten Ärger spürt, sagte Dalibor schmunzelnd: „Stimmt, daher kommt der Haarausfall.“ Auch seine Stellvertreterin Nadia Friedrichs hätten zahlreiche Beschwerden erreicht.

Dabei spielten die Stadt Wittingen und erst recht der Ohrdorfer Ortsrat eigentlich nur eine Nebenrolle bei der Baumaßnahme. Im Wesentlichen war es ein Gemeinschaftsprojekt der Landesbehörde und des Gifhorner Wasserverbandes. Letzterer erneuerte rund 1100 Meter Mischwasserkanal, setzte dabei 37 Schächte, verlegte 330 Meter der Trinkwasserhauptleitung neu und installierte 175 Meter Druckrohrleitung für Abwasser. Der Wasserverband trug mit 2,4 Millionen Euro auch den Löwenanteil der Gesamtinvestition von 4,17 Millionen Euro.



1,5 Millionen Euro werden vom Bund getragen. Für das Geld hat die Landesbehörde etwa 1 Kilometer Fahrbahn erneuert, was 7100 Quadratmeter neuen Asphalt bedeutete. Auf 1200 Metern Gesamtlänge wurden die Gossen erneuert.



Die Stadt ist mit 270 000 Euro dabei, in ihrem Auftrag wurde die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut sowie 1650 Quadratmeter Gehweg und 1350 Meter Bordanlagen erneuert. Aus Landesmitteln flossen dabei an die Stadt 160 000 Euro an Fördergeld nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.



„Es gibt immer Anlaufschwierigkeiten, das ist einfach so“, sagte Peuke mit Blick auf den nicht reibungsfreien Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2022. Nach und nach wurde klar, dass auch am Pfingstberg sowie bei den Nebenanlagen Handlungsbedarf besteht – beides war nicht eingeplant. Enrico Kamphenkel, Bauleiter der Strabag, sagte daher nicht ohne Stolz: „Die Maßnahme war kleiner geplant – aber wir liefern pünktlich ab.“ In der Tat war Mitte 2023 als Termin für die Fertigstellung angekündigt worden. Auch bei den Kosten liege man im Plan, sagte Peuke.

Weil die Baustelle gleich für die Arbeiten an der Druckrohrleitung genutzt wurde, muss die Ortsdurchfahrt dafür nicht noch einmal aufgerissen werden, wie Kai Lausberg, Teamleiter für Investitionen beim Wasserverband, betonte. Die verbleibenden Arbeiten für den Anschluss an die große Leitung zwischen Boitzenhagen und Wittingen werde man dann außerorts vornehmen. Voraussichtlich 2025 werde es in der Straße „Vor dem Busche“ noch einmal Arbeiten für die Stilllegung der Klärteichanlage geben.



Auch Stadtbürgermeister Andreas Ritter freute sich über die Freigabe der Ortsdurchfahrt, die nun für die Verkehrsteilnehmer ein Ende der Umleitung bedeutet. Der Rathauschef sagte, er nehme an, dass die avisierte Querungshilfe dann wohl im Zuge des Radwegbaus realisiert wird. Peuke bestätigte das. Einen Termin für den Radweg nannte er nicht - noch stockt es etwas beim nötigen Grunderwerb.

Die Fahrbahndecke in Ohrdorf, so die Einschätzung der Experten vor Ort, soll nun 10 Jahre halten. Der Wasserverband taxiert die Halbwertzeit seiner Rohre sogar auf rund 70 Jahre.

In der Ohrdorfer Ortsdurchfahrt kehrt also wieder Normalität ein – was freilich auch bedeutet, dass nach 15 Monaten wieder der Schwerlastverkehr durch den Ort rollt.