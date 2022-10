Bürgerbefragung zum Wittinger Stackmannhaus

Das Stackmannhaus ist das Stammhaus der Wittinger Privatbrauerei. © Gerlach, Paul

Wittingen – Geld aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ wird in Wittingen bekanntlich dafür eingesetzt, Arbeiten in der Langen Straße durchzuführen. Dort steht auch das Stackmannsche Stammhaus – und damit ein Objekt, das ebenso in das Förderprogramm eingefasst ist. Wittingens wohl prominentester Leerstand soll eben dies nicht mehr sein. In einer Machbarkeitsstudie wird nun untersucht, wie das Gebäude und sein Innenhof künftig genutzt werden können.



Befragung am 13. und 20. Oktober

„Wir beschäftigen uns seit Mai mit dem Projekt und haben zunächst viel über die Historie des Hauses recherchiert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier am besten reinpasst“, so Andreas Brüggemann vom gleichnamigen Architekturbüro aus Celle. Er ist zusammen mit seinem Berufskollegen Christoph Jeßnitz aus Winsen (Aller) mit der Studie beauftragt. Eine Aufgabe, die bereits einige Ideen hervorbrachte: von Gastronomie über Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen bis hin zur Co-Working-Area.



„Es geht darum, auf fachlicher Basis Gedanken durchzuspielen. Die können aber auch wieder verworfen werden“, gibt Brüggemann Einblick in einen organischen Prozess. Ein Vorgang, an dem auch die Bürger beteiligt werden sollen. Die Architekten wie auch die Wittinger Verwaltung wollen sich mit den Menschen vor Ort austauschen. „Hierzu haben Herr Brüggemann und Herr Jeßnitz Fragen erarbeitet, die sie den Menschen an den nächsten beiden Donnerstagen zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Marktplatz stellen wollen“, klärt Sabrina Puskeiler über das weitere Vorgehen auf.



Am 13. und 20. Oktober gehe es dabei um die persönliche Einschätzung der Bürger: „Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot in der Innenstadt? Welche Einrichtungen müsste es hier geben?“ Dies sind zwei von zehn Fragen, auf die sich die Architekten eine Antwort erhoffen. Ergänzend können die Fragen auch von Montag, 10., bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober, über die Homepage der Stadt abgerufen und beantwortet werden: wittingen.eu/443_perspektive-innenstadt.html.

Das Ziel der Architekten laut Puskeiler: Herausfinden, wie die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden kann. „In unserem Beruf schaut man auch darauf, wie sich das Gebäude in die Stadt einfügt. Das Stackmannhaus hat einen großen Innenhof, der auch eine Rolle in den Überlegungen spielen sollte“, skizziert Jeßnitz eine Idee: nämlich Innenstadt und die vom Haus abgewandte Achterstraße über den Hof „einander näherzubringen“. Vorstellbar sei etwa, dass im Innenhof öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte stattfinden. Auch als Fläche für einen kleinen Weihnachtsmarkt käme das Areal infrage.



Thema erst nächstes Jahr im Fachausschuss

Eines möchten Jeßnitz und Brüggemann freilich nicht unerwähnt lassen: So bestehe ihre Aufgabe letztlich nur aus der Analyse dessen, welche Dinge am und im Stackmannhaus umsetzbar sind. „Wir machen aber keinen Entwurf“, betonen die Architekten, die ihre Studie im November abgeschlossen haben wollen. Von politischen Gremien wird die Sache indes erst 2023 aufgegriffen, wie Puskeiler sagt: „Anfang des Jahres beschäftigt sich dann der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft mit dem Thema. Und auch der Ortsrat dürfte involviert sein.“