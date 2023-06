Ohrdorf: Alles, nur nicht leise

Von: Burkhard Ohse

Leise war es am Samstagabend beim AC/DC-Fantreffen in Ohrdorf nicht: Hannes Wandt rockte wie Angus Young die Bühne. © Ohse, Burkhard

Ohrdorf – „Touch too much“, der Hit von AC/DC war Programm. Zuviel war es allerdings nicht. Dicht an dicht standen mehr als 300 Fans der australischen Musiker am Samstag im Ohrdorfer Schützenheim. Das sechste Fantreffen der Kultband war noch einmal größer als die Jahre zuvor.



Es hat sich als eine Pflichtveranstaltung für alle echten Fans etabliert. Eventuell vorhandene Holzwürmer in der alten Scheune werden aus den Balken gefallen sein, als die AC/DC-Tribute-Allstar-Band aufschlug und die beiden Sängern Matteo Giovannone wie weiland Bon Scott und Iván Gac als Brian Johnson auf der Bühne rockten. Wahlweise deuteten absolute Textsicherheit und eine Kutte mit mehr Stickern als Stoff auf die Zugehörigkeit zur AC/DC-Familie hin. Ganz harte Fans präsentierten per Tattoo ein Porträt der Band-Legende Ronald Belford „Bon“ Scott auf dem Arm.



Und die Fangemeinde wird auch im Landkreis immer internationaler. „Wir haben Gäste aus allen Bundesländern bis nach Baden-Württemberg und aus dem Ausland“, freute sich Organisator Carsten Münch. Aus Irland, England, Spanien und Italien kamen Fans, sogar aus Chile waren einige eingeflogen.



Die Chilenen werden wohl auch wegen des einen Sängers gekommen sein. Iván Gac alias Brian Johnson ist dort eine bekannte Größe und röhrte wie Johnson, Matteo Giovannone – auch optisch ein Abbild von Bon Scott – tat es ihm im Wechsel gleich. Beide beschallten mit der AC/DC-Tribute-Allstar-Band und mit den bekannten Madrigalen der Hölle die Halle.



Es war alles, nur nicht still. Immer in Bewegung war auch Hannes „Angus Young“ Wandt, der alles gab und sich nicht schonte. Ein Duckwalk nach dem anderen vollführte er über die lang gezogene Bühne ins Publikum. Wer zwischendurch eine Pause brauchte, und damit waren nicht die Musiker gemeint, der saß draußen an dem warmen Sommerabend und genoss die harten Töne am Rand des Sportplatzes. Die von weither angereisten Fans blieben das ganze Wochenende, entweder im Wohnwagen oder im Dorf. Alle, Vereine wie Bürger, unterstützten das AC/DC-Familientreffen. Am Freitag hatte es bereits eine interne Feier gegeben, verriet Münch.



Ob es das Fantreffen auch im kommenden Jahr gibt, hängt wesentlich davon ab, ob die Coverband selber auf Tour geht. „Denn dann sind alle Fans bei ihren Konzerten“, sagte der Organisator. Ansonsten stehe einem weiteren Fantreffen nichts entgegen. Die Australier wissen auch Bescheid und haben das Fantreffen im Blick. Sie hatten für die Tombola signierte Preise wie ein Drumhead geschickt.