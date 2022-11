Mahnburg: Brand in Heizungsraum - eine Person leicht verletzt

Von: Paul Gerlach

Atemschutzgeräteträger im Einsatz beim Brand in einem Heizungsraum in Mahnburg: Die Feuerwehrleute hatten die Situation schnell unter Kontrolle. © Gerlach, Paul

Mahnburg – Beim Brand in einem Heizungsraum in Mahnburg ist gestern Morgen ein Mann leicht verletzt worden. Bei der Alarmierung der Feuerwehrkräfte hatte es noch gehießen: „Feuer im Gebäude, Menschenleben in Gefahr“. Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Heinrich Kruse konnte dann aber glücklicherweise schnell nach dem Alarmieren um kurz vor 10 Uhr vermelden: „Wir haben alles unter Kontrolle.“ Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dieser Ofen stand beim Brand in einem Heizungsraum in Mahnburg im Fokus: Die Feuerwehrleute hatten die Situation im Bereich rund um den Ofen aber schnell unter Kontrolle. Weil ein Öl-Wasser-Gemisch austrat, wurde auch die untere Wasserbehörde hinzugerufen. © Gerlach, Paul

