Magische Marktplatz-Momente mit dem Märchen-Musical

bo Wittingen.

Waren es rund 200 Menschen, die gestern Abend den Lebendigen Adventskalender auf dem Wittinger Marktplatz besuchten? Das war im Dunkel des Dezemberabends nicht ganz leicht zu schätzen – der Andrang war jedenfalls groß, als das Bäumeviertel mit Unterstützung diverser Freunde ein Märchen-Musical rund um die Weihnachtswünsche von Pippi Langstrumpf aufführte. Fackeln erhellten den Bereich an der Bühne, Zwerge marschierten munter durch den Lichtschein, Kita-Kinder tanzten mit selbstgebastelten Rentier-Geweihen einen flotten Reigen, und Veronika Schillmann sorgte, begleitet von Imke Weitz am E-Piano, für magische Musikmomente. Der Weihnachtsmann machte auch mit, er war eigens aus Gifhorn angereist. Anja Imberg hatte zuvor in ihrer kurzen Ansprache das „Wir-Gefühl“ betont, das mit dem Lebendigen Adventskalender in Wittingen verbunden ist, und sie freute sich über die tolle Resonanz: „Wir sind froh, dass Sie alle hier sind. Lassen Sie sich verzaubern!“ Foto: Boden.