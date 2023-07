Ein Ort für junge Kreativität

Von: Holger Boden

Der Saal der Tenne wurde beim Schülertag zum Atelier. © Boden, Holger

Lüben – Wo sonst an langen Tischen Hochzeiten oder runde Geburtstage gefeiert werden, waren am Mittwoch Staffeleien aufgebaut: Im Saal der Lübener Tenne herrschte beim Schülertag rege künstlerische Betriebsamkeit, Ein Teil der 36 Schüler, die am Nachmittag bei der Werkstattwoche zu Gast waren, arbeitete dort an eigenen Gemälden oder Zeichnungen, während andere Jugendliche mit den sie betreuenden Künstlern im Haus oder sogar im Ort ausgeschwärmt waren.

So kam zum Beispiel die Künstlerin Barbara Czarnojahn mit den beiden Schülerinnen Amanda und Paula vom Gymnasium Beetzendorf gerade aus einer Scheune zurück zur Tenne. Tiere als Motiv für lebendigen Anschauungsunterricht – im Rundlingsdorf kein Problem. Die beiden Mädchen würden „sehr konzentriert“ arbeiten, befand Czarnojahn. Dann musste das Trio auch schon weiter, die Zeit ist wertvoll an so einem Schülertag.



An einem Tisch in der Tenne saß derweil der aus dem Iran stammende Künstler Hassan Sheidaei mit Pia Karstens und Greta Noemi Rausch. Vor den beiden Schülerinnen des Gymnasiums Hankensbüttel lagen diverse Musikinstrumente, Sheidaei bediente derweil einen Laptop. Das Ziel: eine Klanginstallation zu schaffen, die bei der Vernissage am Wochenende ebenso präsentiert wird wie die Bilder der anderen Künstler. Sheidaei lobte das musikalische Verständnis der beiden Gymnasiastinnen: „Die haben schon richtig Ahnung. Wir freuen uns auf die Präsentation.“



Das übergeordnete Thema der diesjährigen Werkstattwoche – „Würde“ – war von den 18 Künstlern und Künstlerinnen in den vergangenen Tagen schon intensiv bearbeitet worden, wie die Koordinatorin Regina Oldenburg berichtete. Dabei seien vielfältige Themen – Mensch, Tier, Natur und mehr – auf den Tisch gekommen.



Beim Schülertag, stand das Thema nicht im Fokus: „Das wäre für die zur Verfügung stehenden vier Stunden zu komplex“, erklärte der Wesendorfer Gestalter Vincent Grahn, der Teilnehmer der Werkstattwoche ist. „Für die Schüler ist wichtig, dass sie machen können, worauf sie Lust haben.“ Und im Vordergrund stehe neben dem Kontakt mit den Künstlern das Kennenlernen von Arbeitsweisen und Techniken.

Organisiert wurde der Schülertag von der Wittinger Künstlerin Natascha Engst-Wrede. Sie freute sich über die Anmeldung von Schülern der Gymnasien Hankensbüttel und Beetzendorf, der Hankensbütteler Wiethornschule und den beiden IGSen in Wittingen und der Sassenburg. Insgesamt 36 Schüler, von denen 12 aus der Altmark kommen. Für Engst-Wrede ein wichtiger Aspekt, denn die Grundidee der Werkstattwoche sei ja neben der internationalen Ausrichtung auch stets gewesen, Menschen von beiderseits der Landesgrenze zusammenzubringen.

Der Schülertag gilt als Erfolgsgeschichte, denn viele heute etablierte Künstler haben bei dieser Gelegenheit erstmals Werkstattwochen-Luft geschnuppert und dadurch Bestätigung für ihren Weg erfahren: Vincent Grahn gehört ebenso dazu wie Franziska Eggelmann, die dieses Jahr ebenfalls Teilnehmerin ist, Carolin Kern und Laura Keep sind dieses Mal als Teil des Orga-Teams dabei.



Die beiden haben am Montag den von Kern geplanten Grundschüler-Workshop betreut, der laut Regina Oldenburg ein großer Erfolg war. Zehn Plätze gab es, und die waren ruckzuck vergeben. Die Kinder malten Bilder, die sie mit nach Hause nehmen durften. Kern: „Kinder haben große Freude daran, mit Farbe etwas auszuprobieren. Wir haben deshalb mit Gouache gearbeitet, das ist ideal dafür.“



Dienstag war dann der von Katrin Kern organisierte Erwachsenen-Workshop, den die Oldenburger Künstlerin Martina Wempe leitete, und der ebenfalls schnell ausgebucht war. Unter freiem Himmel entstanden Bilder mit Ölfarben, eine Lübener Hofeinfahrt stand Modell. Regina Oldenburg, die selbst dabei war, war begeistert: „Wir sind alle sehr erfüllt nach Hause gegangen.“



Die Vernissage mit den Werken, die die 18 Künstler und Künstlerinnen in dieser Woche erstellen (und auch mit dem Œuvre des Schülertags), findet am Sonnabend um 16 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis 21 Uhr geöffnet, dazu am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Um 16 Uhr gibt es dann zudem ein Konzert mit „Voice and more“.