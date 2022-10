Stimmen, Stimmung, Splitter zur Wahl im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg (5)

Von: Michael Koch, Paul Gerlach

18 Uhr: Die Wahllokale schließen. (Symbolfoto) © Heymann, Jens

Die IK-Reporter sind vor Ort, beziehungsweise in Kontakt mit den zur Wahl stehenden Kandidaten für den Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg. Dieser Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

19.02 Uhr: Bei der Landtagswahl trudeln die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen ein. Im Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg liegt Lena-Sophie Laue (CDU) mit 34,61 Prozent vor Kirsikka Lansmann (SPD) mit 28,37 Prozent (42 von 131 Wahllokalen ausgezählt). Im Wittinger Stadtgebiet steht Laue nach 13 von 25 ausgezählten Lokalen bei 33,35 Prozent, Lansmann bei 28,68 Prozent. In der Samtgemeinde Hankensbüttel sind es nach 9 von 20 Lokalen 39,07 Prozent für Laue und 27,31 Prozent für Lansmann.

18.10 Uhr: Laut ARD-Prognose kommen die Grünen bei der Landtagswahl nach deutlich besseren Umfragen nur auf 14,0 Prozent und bekämen damit mindestens 20 Sitze (je nach einer möglichen Zahl von Überhangmandaten) im Landtag. Pascal Leddin aus Uelzen nimmt in der Landesliste eben dieses 20. Platz ein - insofern darf er sich tatsächlich berechtigte Hoffnungen machen, es über die Landesliste in den Landtag zu schaffen, unabhängig von seinem Ergebnis bei den Erststimmen im Wahlkreis 46 Uelzen.



Die ARD-Prognose von 18 Uhr weist die SPD und den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil mit 33,5 Prozent als Wahlsieger aus. Die CDU um Spitzenkandidat Bernd Althusmann kommt auf 27,5 Prozent. Hinter den Grünen folgt die AfD mit 11,5 Prozent, während die FDP mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag von Hannover zittern muss und die Linke mit 2,5 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern wird.

18.09 Uhr: Niedersachsen-Wahl LIVE: 18-Uhr-Zahlen lassen SPD jubeln, CDU mit schlechtestem Ergebnis seit 1955

18 Uhr: Die Wahllokale schließen.