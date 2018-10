Das lange Warten auf das neue Gerätehaus: Ein Besuch bei der Feuerwehr in Erpensen

Erpensen. Eine Garage. An der Rückseite eine Wand aus Spanplatten, daneben eine Tür. Dahinter ein Raum, vielleicht 18 bis 20 Quadratmeter, zwei Fenster. Eine kleine Elektroheizung, ein langer Tisch, ein paar Stühle, zwei Sitzbänke.

Es ist der Gruppenraum der Erpensener Feuerwehr, und das Gebäude ist das Feuerwehrgerätehaus, über das die Stadtpolitik seit vielen Jahren diskutiert. Das heißt, eigentlich diskutiert sie über den schönen, neuen Nachfolger dieser Immobilie, doch davon ist in Erpensen bislang bekanntlich nichts zu sehen.

+ Übungsabend in der Garage: Ist das Fahrzeug drin, dann bleibt kaum noch Platz. © Boden Ein Herbstabend im alten, aktuellen Gerätehaus also. Es ist Übungsabend, und die Feuerwehrleute, die im Domizil der Feuerwehr eintreffen, zwängen sich in voller Montur am Tragkraftspritzenfahrzeug vorbei – sie haben sich zu Hause eingekleidet, denn im Gruppenraum ist kein Platz für die ganze Ausrüstung. An den Haken hängen nur ein paar Sommersachen und alte Helme, mit denen manchmal geübt wird. Geduscht wird nach schweißtreibenden Einsätzen oder Übungseinheiten daheim, denn hier gibt es weder Dusche noch WC. Nicht nur deshalb hatte die Ortswehr 2009 ein neues Gerätehaus beantragt.

„Das gibt vielen zu denken“

Neun Jahre später warten die fast 40 Feuerwehrleute immer noch darauf – eine inzwischen unendliche Geschichte von einem Projekt, das erst zu teuer war, dann günstiger werden sollte, und dessen voraussichtlicher Preis inzwischen in extravaganten Dimensionen angelangt ist. Man redet mittlerweile über 800.000 Euro.

„Keiner verlangt hier ein Haus für 800.000 Euro“, sagt an diesem Abend einer der Kameraden, „aber, dass die Politik dieses Vorhaben in neun Jahren nicht verwirklichen kann, gibt vielen bei uns zu denken, ob die Ortsfeuerwehr so noch gewünscht ist.“

Zwei Mitglieder des Stadtrates kommen aus Erpensen, und Hermann Lahmann (CDU) und Ralf Beyer (Grüne) sagen, dass die Politik natürlich zu der Ortswehr stehe, dass sie aber den ganzen Vorgang in ihrem Ort kaum noch erklären können. „Wir hören seit drei, vier Jahren, dass es im Frühjahr losgehen soll“, klagt Beyer. „Aber nichts passiert.“

Die beiden Politiker rechnen es Ortsbrandmeister Günter Erxleben hoch an, dass er den Laden trotz allem zusammenhält. Doch kaum jemand in Reihen der Ortswehr macht einen Hehl daraus, dass in der jahrelangen Wartschleife die Moral leidet. „Der Frust ist da, volle Pulle“, sagt ein Feuerwehrmann in dem 18-Quadratmeter-Raum.

+ Wenn das Erpensener Feuerwehrfahrzeug komplett aus dem Gebäude gefahren wird, steht es praktisch schon auf der Straße. © Boden Platz für Schulungen ist dort nicht, dafür zieht man in private Partyräume um. Ihre Versammlungen hält die Ortswehr ein paar Kilometer weiter im Gasthaus in Rade ab. Die Situation vor dem Gerätehaus findet Erxleben unter dem Gesichtspunkt der Unfallverhütungsvorschriften bedenklich: „Fahren wir das Fahrzeug an einem Übungsabend raus, dann steht es schon halb auf der Straße. Das darf eigentlich gar nicht sein.“

Zu einem Übungsabend kommen in der Regel etwa 18 Kameraden. Die Wehr übt in zwei Gruppen, alle auf einmal würden sowieso nicht ins Gerätehaus passen.

„Nach hinten losgegangen“

Ortsbrandmeister Erxleben blickt zurück, auf die Antragstellung 2009. „Das wurde dann erst einmal zurückgestellt, Hagen-Mahnburg und Zasenbeck kamen vorher dran, das konnten wir verstehen.“ Erst 2014 kam Schwung in die Sache, da wurden von der Stadt Wittingen für 20.000 Euro die ersten Planungsleistungen vergeben. Und damit begann die Geschichte eines – aus Erpensener Sicht – bisher vierjährigen Stillstands. Politik und Verwaltung hingegen waren in diesen Jahren damit beschäftigt, die Kosten für den neuen Bau zu senken. Was als gründlich misslungen betrachtet werden darf. Hermann Lahmann beschreibt das so: „Alles, was man unternommen hat, ist nach hinten losgegangen.“

Ein Papier der Stadtratsgruppe CDU/Grüne zeichnet die Planungsschritte nach: 2.409.000 Euro wurden 2015 in den Haushalt eingestellt, und der Schock in Reihen der Politik war groß, als nach ersten Kostenschätzungen des ersten eingeschalteten Planungsbüros 450.000 Euro veranschlagt wurden. Gebaut wurde erst einmal nichts, dafür stieg die voraussichtliche Summe bei den Etatplanungen für 2017 schon auf 475.000 Euro.

In den Folgemonaten wurde mit einem Bauunternehmen über Einsparpotenziale diskutiert, es wurde die Vergabe von Aufträgen beschlossen, es wurden vergaberechtliche Bedenken von der Verwaltung angemeldet, die Kostenschätzung wuchs auf 576.000 Euro, es gab neue Ansätze zur Vergabe, es wurde der Planer gewechselt, es gab Bedenken von Landkreis und Rechnungsprüfungsamt – und als dann irgendwann im Juni 2018 die Angebote zu einer Ausschreibung im Rathaus eingingen, lag das günstigste Angebot bei 675.000 Euro für den Bau. Hinzukommen würden Nebenkosten von 121.000 Euro. Weil Haushaltsmittel fehlten, wurde die Vergabe noch im selben Monat wieder aufgehoben. Im Juli bekam nun die „Planschmiede“ das Mandat für die weitere Planung. Die Politik legte dabei fest, dass für den eigentlichen Bau eine einzelgewerkliche Vergabe durch die Verwaltung stattfinden soll. Die Leistungsverzeichnisse sollen im Dezember vorliegen.

Ein Großteil der Diskussionen über das Erpensener Projekt lief im Verwaltungsausschuss und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das jetzige Planungsbüro sei eigentlich dasjenige, welches die Ortswehr selbst ursprünglich im Sinn gehabt habe, sagt Stadtpolitiker Beyer.

Inzwischen kommen sogar Eigenleistungen wieder ins Spiel. Die wollte die Stadt aus der Berechnung eigentlich raushalten. Ortsbrandmeister Erxleben sagt: „Wir waren von Anfang an dazu bereit. Aber es wurde nie darüber geredet, was wir eigentlich tun könnten.“

Das Gebäude ist gepachtet. Beyer sagt, damit sei Erpensen im Stadtgebiet ein Einzelfall. Ortsvorsteher Jürgen Thunecke, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist, macht sich schon Gedanken über das, was nach dem 1. April 2019 passieren soll. Das neue Feuerwehrhaus wird dann nicht fertig sein – und der Verpächter hat Eigenbedarf angemeldet. Zweimal wurde das Pachtverhältnis schon verlängert, wie Erxleben betont. Im nächsten Frühjahr wird also ein Provisorium gebraucht, und Thunecke fragt sich, wie das mit den gängigen Vorschriften zur Unfallverhütung aussehen wird, wenn das Feuerwehrfahrzeug unter irgendeinem Scheunendach auf einem Bauernhof landen sollte.

Erxleben fügt hinzu, es dürfe auch nicht sein, dass im Einsatzfall landwirtschaftliche Geräte vor dem TSF stehen und es blockieren. Deshalb könne er sich höchstens einen Platz auf einem stillgelegten Hof vorstellen, nicht aber auf einem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb. Angeboten habe sich bis dato noch niemand.

Kleiner, aber teurer

Zuletzt war nun die Rede davon, dass der Einzugstermin Ende 2019 liegen könnte. In Erpensen ist man gespannt. Und weil die 800.000 Euro wirklich keiner der an diesem Übungsabend Anwesenden so richtig fassen kann, betont Erxleben auch noch einmal, dass ja zwischenzeitlich bei der Planung sogar schon abgespeckt wurde, dass zum Beispiel der Schulungsraum im neuen Zuhause der Feuerwehr nun deutlich weniger Fläche haben wird als anfangs geplant. Das Erpensener Gerätehaus ist also immer kleiner geworden, während es immer teurer wurde.

Von Holger Boden