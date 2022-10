Landkreis Gifhorn: Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion

Von: Dennis Klüting

Landrat Tobias Heilmann begrüßte das Publikum und betonte die Wichtigkeit der Inklusion. © Klüting, Dennis

Wittingen – „Überraschend und überwältigend“: So beschrieb Kreisrat Rolf Amelsberg die Resonanz für die Wiederaufnahme des Aktionsplans Inklusion. Am Dienstag, 6. September, hatte sich auf Einladung des Landkreises Gifhorn ein bunt gemischtes Publikum zu einer Informationsveranstaltung in der Wittinger KVHS eingefunden.

Landrat Tobias Heilmann betonte, dass Inklusion auch mit Blick auf den Fachkräftemangel von besonderer Wichtigkeit sei. „Verschiedenheit ist in einer inklusiven Gesellschaft ganz normal“, so Heilmann. „Inklusion ist aber eben auch ein langer Weg – und ein Dauerlauf, kein Sprint.“ Daher freue er sich umso mehr über die große Resonanz für die Überarbeitung des Aktionsplans. „In vier Jahren hat sich sehr viel getan, die Corona-Pandemie hat viele neue Aspekte hervorgebracht.“

Torsten Einstmann von Bundesministerium für Arbeit und Soziales betonte, dass nur, wenn Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten, sie sich auch wohlfühlen und ein Gefühl von Heimat entwickeln. „Leider gibt es im Alltagsleben viele Barrieren“, so Einstmann. Die Aufgabe der Kommunen liege daher in der Schaffung eines inklusiven sozialen Raumes.

Nach einem Grußwort aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung betonte Sandra Stein, persönliche Referentin der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, die Wichtigkeit der Inklusion in der Gesellschaft. Torsten Haf rief die Entstehungsgeschichte des Aktionsplans in Erinnerung. Prof. Dr. Ludger Kolhoff erklärte in seinem Vortrag, wie sich aus wissenschaftlicher Betrachtung die Sicht auf behinderte Menschen geändert habe – weg von „diese Menschen brauchen Hilfe“ hin zu „diese Menschen wollen sich beteiligen“.

Nach einer Pause wurde die Arbeit in fünf Diskussionsgruppen aufgenommen: Erziehung und Bildung; Gesundheit und Pflege; Arbeit und Beschäftigung; Bauen, Wohnen und Mobilität sowie Freizeit und Sport. Amelsberg, der die Co-Moderation in der Gruppe Erziehung und Bildung übernahm, freute sich über eine sehr aktive Teilnahme. „Großes Problem ist nach wie vor der Personalmangel in den Einrichtungen“, so der Kreisrat. „Dadurch ist natürlich alle Hände voll zu tun.“ Unterstützung soll nun wieder verstärkt durch das „Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum Inklusive Schule“ (RZI) erfolgen. „Es ist viel Arbeit, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Amelsberg.

Die Ergebnisse der Veranstaltung werden nun aufgearbeitet und den Teilnehmern zugesandt. Sie sollen dann natürlich auch in die Arbeitsgruppe Aktionsplan Inklusion einfließen. Diese ist neu zusammengesetzt und soll Ziele, Maßnahmen und den Weg dorthin zusammenstellen. In regelmäßigen Foren soll der Sachstand dazu erfasst werden.

„Für eine Aufarbeitung und Aktualisierung waren die Resonanz und die Mitwirkung einfach nur überwältigend“, bilanzierte Amelsberg. Dadurch habe es in den Diskussionsgruppen ein breites Interessenspektrum gegeben.

Bürger, die dieser Veranstaltung nicht beiwohnen konnten, aber dennoch Ideen und Anregungen für den Aktionsplan Inklusion einbringen möchten, können das per E-Mail an sozialamt@gifhorn.de.