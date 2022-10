Hybrid-Sitzungen für den Wittinger Stadtrat?

Holger Boden

Die meisten Mitglieder des Stadtrats möchten weiterhin „live“ diskutieren und abstimmen wie hier in der konstituierenden Sitzung 2021 – ein Teil der Politiker sieht aber eine mögliche Online-Teilnahme als zukunftsweisend an. © Boden, Holger

Wittingen – Sollen bei Ratssitzungen künftig einzelne Ratsmitglieder auch per Videokonferenz zugeschaltet sein können? Diese Frage wurde kürzlich im Wittinger Stadtrat kontrovers diskutiert. Am Ende votierten die Stadtpolitiker mehrheitlich gegen sogenannte Hybridsitzungen, 6 der 28 Ratsmitglieder befürworteten deren Einführung.

Zum Thema wurde die Sache, weil eine neue Hauptsatzung verabschiedet werden sollte. Neben diversen redaktionellen Änderungen hätte ein neuer Paragraf über Videoschalten ein grundlegendes Novum mit sich gebracht. Christian Schroeder (Grüne) gehörte zu denjenigen, welche die Neuerung begrüßten: „Wir sollten vor der nächsten Pandemie besser vorbereitet sein.“ Eckhard Meyer (BA) sah es ähnlich: „Wir sollten uns zukunftsfähig aufstellen.“



Klaus Palluck (FWG) stimmte dem grundsätzlich zu, mahnte aber zur gründlichen Vorbereitung: „Wenn das in der Satzung steht, dann kann jeder das beim nächsten Mal fordern, dann brauchen wir auch die technischen Voraussetzungen. Und die haben wir noch nicht.“



Sein Fraktionskollege Dr. Thomas Weiland wandte sich dagegen im Grundsatz gegen hybride Sitzungen: „Das gibt ein völliges Chaos, man versteht einander nicht mehr“, fürchtete er für den Fall eines Nebeneinanders aus anwesenden und zugeschalteten Ratsmitgliedern. Zudem werde eine Hybridlösung der Bedeutung der Sitzungen nicht gerecht: „In Präsenz ist eine ganz andere, intensivere Auseinandersetzung möglich, ich halte das für entscheidend.“ Walter Schulze, Vorsitzender der CDU-Fraktion, pflichtete dem FWG-Chef bei: „Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden aus Hawaii mit einem Caipirinha in der Hand zuzuschalten.“ Das war darauf gemünzt, dass der Satzungsentwurf auch urlaubs- oder berufsbedingte Abwesenheit als möglichen Grund für eine digitale Teilnahme auswies.



Schulze zeigte sich überzeugt, dass der Gesetzgeber reagieren und Sitzungen ermöglichen werde, falls eine neue Pandemie durchs Land zieht. Zudem gebe es keine Möglichkeit für geheime Abstimmungen in Hybridsitzungen, meinte der Knesebe-cker. Das sah Schroeder anders: Er bewerte Sitzungen mit Videoschalte als rechtssicher. Seine Partei habe sogar ihre Landesliste auf hybridem Wege aufgestellt.



Stadtbürgermeister Andreas Ritter gab derweil den Skeptikern Recht: Man sei mit den Sitzungen in der Stadthalle gut durch die Pandemie gekommen, auch ohne Zuschaltung. Und wenn die Satzung am 1. Oktober in Kraft trete, dann könne jemand eine Hybridsitzung einfordern. Dafür sei man nicht gerüstet. Schroeder fürchtete dagegen: „Wenn es nicht in der Satzung steht, wird auch keine Ausrüstung angeschafft.“



Auch Jörg Bialas (SPD) mahnte allerdings erst einmal zu Zurückhaltung: „Was aus der Wirtschaft an Lösungen bekannt ist, ist nicht mit den Anforderungen für unsere Sitzungen vergleichbar.“



Palluck zeigte sich unterdessen überzeugt, dass an videogestützten Sitzungen eines Tages ohnehin kein Weg vorbeiführen werde. Mit Blick auf Weilands Befürchtung, dass solche Besprechungen ins Chaos münden werden, meinte er: „Wir müssen das dann erstmal üben.“ Er regte an, das nötige Equipment im Haushalt 2023 zu berücksichtigen. Weil der Etat nicht Gegenstand der Tagesordnung war, kündigte Thomas Knöfel (FWG) einen Antrag dafür an.