Kritik an Weißbierduschen

Wittingen. Rauchen, Alkohol, Übergewicht – das sind Probleme in vielen europäischen Staaten, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt in ihrem Gesundheitsbericht 2018 aufgezeigt hat.

Die Deutschen über 15 Jahren trinken demnach pro Kopf und Jahr elf Liter reinen Alkohol, liegen damit laut WHO vor den Russen (10,1 Liter) und deutlich über dem EU-Schnitt von 8,6 Liter. Kann man da was tun, muss man da was tun? Hat die Politik Möglichkeiten? Das sind Fragen, die das IK dem Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann gestellt hat, der jetzt zu Besuch bei der Selbsthilfegruppe der Suchtkrankenhilfe in Wittingen war.

„Natürlich kann man immer mehr machen, aber es gibt eigentlich ausreichend Programme gegen Alkoholmissbrauch“, findet Heilmann. Alkoholkonsum, mitunter auch hoher, sei gesellschaftlich akzeptiert – da stelle sich die Frage nach einem Hebel.

Resignation vor dem, was gesellschaftlich üblich ist, auch wenn es manchmal ein Schluck zu viel ist? Ein Teilnehmer der im Schutz der Anonymität tagenden Selbsthilfegruppe, nach massiven Alkoholproblemen heute trocken, sah es genau so: „Ich wüsste nicht, was Politik und Gesellschaft hätten tun sollen, um mich von meinem Weg abzubringen.“ Beifälliges Nicken der Männer und Frauen in der Runde, in der alle eine ganz persönliche Suchtgeschichte durchgemacht haben. Und Einigkeit, dass ganz viel an der Vorbildrolle des örtlichen Umfelds und der Eltern hängt.

„Wenn Eltern dahinterstehen, dass ihre Kinder saufen, dann ist es ein Problem“, bestätigte ein anderer aus dem Wittinger Stadtgebiet in der Runde. Er habe am Zapfhahn mal Kritik von einer Mutter einstecken müssen, weil er sich weigerte, einem Minderjährigen hochprozentigen Alkohol auszuschenken. Gruppenleiter Wilhelm Märtz formulierte es so: „Mit 14 Jahren geht es vielerorts los, das ist das Problem.“

Eine Teilnehmerin beklagte, dass im Zusammenhang mit Fußball und anderen Sportereignissen TV-Werbung für Alkohol gemacht wird – damit müsse Schluss sein, das habe beim Tabak ja auch geklappt. „Da traut sich die Politik nicht ran“, mutmaßte ein anderer am Tisch. Heilmann bestätigte, es gebe „eine starke Lobby“ im Bereich Alkohol, es sei aber verständlich, dass die Unternehmen für ihre Interessen einträten. Märtz monierte, dass auch die im Fußball inzwischen üblichen Weißbierduschen nach erfolgreichen Titelgewinnen für Jugendliche eine schlechte Vorbildwirkung hätten.

• Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Wittinger Stephanushaus. Kontakt: (05836) 338 oder (05831) 7143.

Von Holger Boden