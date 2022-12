Kreisverwaltung sagt: Stöckener Ortstafel am richtigen Platz

Von: Holger Boden

Das Ortsschild steht an der richtigen Stelle, sagt der Landkreis. Viele Stöckener finden das nicht. © Boden, Holger

Stöcken – Nächsten Donnerstag will der Wittinger Stadtrat den Haushalt für 2023 verabschieden – und eine offene Frage in den vorausgegangenen Beratungen war lange Zeit, ob man Geld für den Bau eines Parkplatzes am Stöckener Friedhof einplanen soll (das IK berichtete). Eine Frage der Verkehrssicherheit, weil der Friedhof nach Versetzung des Ortsschildes nicht mehr innerorts liegt – und damit auch eine Frage des Prinzips.

Denn eigentlich, so schien es immer wieder durch, hofft man im Rathaus noch, dass die Ortstafel vom Landkreis wieder so versetzt wird, dass das Kinderheim und der Friedhof in der geschlossenen Ortschaft liegen. Danach sieht es aber nicht aus, wie eine IK-Anfrage bei der Kreisverwaltung ergeben hat.



In Gifhorn steht man mit Blick auf den gegenwärtigen Standort des gelben Schildes auf diesem Standpunkt: „Die Ortstafel in Stöcken wurde lediglich an den ursprünglich korrekten Standort zurück versetzt.“ Das klingt nicht nach Plänen, dies wieder rückgängig zu machen.



Der Landkreis argumentiert: Eine Ortstafel habe dort zu stehen, wo „ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt“. Geschlossene Bebauung liege vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der betreffenden Straße aus erschlossen werden.



Laut Kreisverwaltung hat das niedersächsische Verkehrsministerium als Fachaufsicht sich schon 2013 zur Stöckener Ortstafel positioniert – und dabei „mitgeteilt, dass das Jugendheim ganz eindeutig außerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegt“. Auch der Friedhof und das Einzelhaus seien nicht geeignet, den Eindruck geschlossener Bebauung zu erwecken.



Und wo wäre der Schaden, wenn das Schild trotzdem auf Höhe des Jugendheims stünde? Aus Sicht des Landkreises wäre das „das typische Beispiel einer Beschilderung, die nicht beachtet würde und damit eine Scheinsicherheit vermittelt, tatsächlich aber zu einer Gefahrenerhöhung führen würde“. Das sieht man in den Orten, die von solchen Schilderversetzungen betroffen sind, bekanntlich oft anders.



Gleichwohl dürfen die Bürger möglicherweise gespannt sein, ob sich bei der Praxis der Ortstafel-Aufstellung noch etwas bewegt – zumindest mancherorts. Denn eine Fachabteilung des Landkreises erstellt derzeit interne Leitlinien, die ein „einheitliches, nachvollziehbares und transparentes Vorgehen“ im gesamten Kreisgebiet gewährleisten sollen. Was als Hinweis gelten dürfte, dass es diese Einheitlichkeit bisher nicht gibt.



Auf die Frage, ob Gemeinden denn tendenziell damit rechnen dürfen, dass Ortsschilder künftig wieder „weiter draußen“ stehen, heißt es von der Kreisverwaltung, das könne „zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden“.