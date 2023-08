Kreisel-Projekt am Wittinger Hindenburgwall: „Stehen am nullten Planungsschritt“

Von: Pascal Patrick Pfaff

Wittingen – Ob irgendwann ein Kreisel an der Kreuzung Knesebecker Straße/Hindenburgwall das Wittinger Stadtbild prägen wird, ist eine Frage, die in Verwaltungskreisen zwar schon diskutiert wurde, darüber hinaus aber noch nirgendwo Eingang zur weiteren Bearbeitung gefunden hat. In Vorbereitung sind kommende Schritte aber durchaus.



„Es gab immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, dass diese Stelle ein geeigneter Platz sei, um hier einen Kreisverkehr zu bauen“, so Wittingens Erster Stadtrat Holger Schulz über die Ursprünge der Idee für eine bauliche Veränderung. Er wisse vom Argument der Bürger, dass ein Kreisel den Verkehr schneller fließen lassen könne.



Der Gedanke scheint nicht unbegründet zu sein. So steht die Ampel hier oft auf Rot, nachdem die Verkehrsteilnehmenden vorher an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hindenburgwall bei der gerade auf Grün gesprungen Anlage nach rechts auf den Hindenburgwall abgebogen sind.

Schulz, der die Strecke gut kennt, weil er als Wesendorfer Bürgermeister oft über Knesebeck nach Wittingen fährt, kann den Vorschlag aus der Bevölkerung nachvollziehen: „Allen, die in Richtung Knesebeck wollen, würde das erheblich helfen.“



Wer jedoch von dort komme und über den Hindenburgwall zum Rathaus will, steht laut Schulz womöglich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hindenburgwall wieder an einer rotgeschalteten Ampel. Einen Kreisel an dieser Stelle halte er aber nicht für absehbar: „Der Radius hier reicht gar nicht aus, denn die Häuser stehen dafür zu nah an der Fahrbahn.“



Anders könnte dies an der Kreuzung Knesebecker Straße/Hindenburgwall sein. Die Planungen für einen möglichen Kreisel stehen Schulz zufolge indes am „nullten Schritt“.

Es brauche zunächst Grundlagen, die zusammen mit dem Landkreis Gifhorn, der Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde in Wolfenbüttel und der Unteren Denkmalschutzbehörde erarbeitet werden müssten. Es gehe darum, die Rahmenbedingungen für einen Bau zu ermitteln.



Gutachten gefordert

In einem Telefonat mit Verantwortlichen der Landesstraßenbaubehörde sei herausgekommen, dass die Stadt ein Gutachten in Auftrag geben müsse, das über die Leistungsfähigkeit der Straße aufklärt. Die technische Planung erfolge dann mit einem Planungsbüro.

„Im Bereich des Beratungshauses ist es recht eng: Da gilt es, die Sache zeichnerisch darzustellen, ob und wie viel Platz hier vorhanden ist“, so Schulz. Zudem gehe er davon aus, dass auch denkmalschutzrechtliche Aspekte in die möglichen Planungen reinspielen: „Ich denke da an den Wall mit seinem Baumbestand am Hindenburgwall.“



Erst wenn diese „Vor-Vor-Planungen“ abgeschlossen sind, wie Schulz sie nennt, könne das Thema in die Ausschüsse getragen werden. Vorab sei dann für ein solches Projekt der Preis zu recherchieren, der freilich aktuell aber nicht bekannt ist. „Später wird es auch nötig, mit der LSW, dem Wasserverband und der Telekom zu sprechen. Sie haben ja alle Leitungen dort.“