Königin Gesine Gehrke regiert nun Wunderbütteler Schützen

Verein freut sich: Einige Neueintritte bei Jungschützen

+ © Gerlach, Paul Königin Gesine Gehrke (3.v.l.) schwingt nun ein Jahr lang das Zepter bei den Wunderbütteler Schützen. Den Titel des Jungschützenkönigs sicherte sich Robin Feld (2.v.l.). © Gerlach, Paul

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Paul Gerlach schließen

Wunderbüttel – Die Schützenfest-Saison im Isenhagener Land begann wieder an klassischer Stelle – in Wunderbüttel. Gesine Gehrke wurde am Sonntag, 30. April, unter großem Jubel im Festzelt zur Hauptkönigin gekrönt.

Marion Lau und Maike Bismark landeten auf den Plätzen hinter Gehrke. Jungschützenkönig wurde Robin Feld – vor Marius Wölfle und Simon Feld. Den Wanderorden erhielt im Rahmen des Schützenfestes Gesa Lau. Fahnenträger wurde Nils Gottschalk. Den Offiziersorden errang Robin Feld. Das Amt des Kompaniefeldwebels übernimmt René Junker, der zugleich den Dienstgrad Feldwebel erhält.



Einige Neueintritte bei den Jungschützen sorgen für große Freude im Verein, wie in Wunderbüttel gleich mehrfach zu hören war. Vereinsintern wurde Rainer Werthmann für 50-jährige Mitgliedschaft und seine Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Günter Krupke wurde für über 50 Jahre im Verein sowie mit der Silbernen Nadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund geehrt.



Das Frühstück beim Schützenfest am Samstag war gut besucht, heißt es seitens des Vereines. Viele Gastfreunde und befreundete Vereine waren mit von der Partie. Auch Vertreter der Stadt Wittingen, die Landtagsabgeordnete Kirsikka Lansmann, der 2. stellvertretende Bürgermeister Jörg Bialas und Ortsvorsteherin Irmtraud Werthmann waren unter den Gästen. Für die musikalische Untermalung sorgten die Fidelen Einhörner aus Knesebeck.



Die Resonanz beim Kindertanzen war ebenfalls gut, es wurde auch Kinderschminken angeboten. Rainer Rosin sorgte für die musikalische Begleitung. Abends sorgten „Schampus“ beim gut besuchten Tanz für kräftig Stimmung. Eine Abordnung der Jungschützen kam nach der Kreisjungschützenversammlung noch vorbei und marschierte im Zelt auf. Für die Ausrichtung des Kreisjungschützenballes in 2024 wurde Emmen auserkoren.



Die Party in Wunderbüttel ging am Samstag dann noch bis 2 Uhr in der Nacht weiter. Zwei, drei Junggesellenabschiede hatten zudem kurzerhand und spontan in Wunderbüttel mitgefeiert.



Für die Verpflegung insgesamt beim Schützenfest sorgte das Team von Dans up de Deel rund um Festwirt Ralf Henkel und dessen Frau Kerstin. Die Wunderbütteler Damen hatten die Kuchentafel vorbereitet und erhielten dafür großen Dank.



Am Sonntag folgte noch das Antreten mit dem Schützenverein Eutzen und dem Spielmannszug Hagen-Mahnburg. Beim Dämmerschoppen waren erneut die Fidelen Einhörner dabei. Ab 18 Uhr lud dann das DJ-Team MPP-ID-Sound zum Tanz in den Mai.