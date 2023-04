Knesebecker Ortskern: PV-Anlagen auf Dach wieder möglich

Von: Paul Gerlach

Durch die Veränderungssperre im Knesebecker Ortskern wäre es nicht möglich, PV-Anlagen auf dem Dach ohne Ausnahmegenehmigung durch den Kreis Gifhorn zu errichten. Diese Passage wird nun entsprechend geändert. © dpa

Knesebeck/Wittingen – Der Ruf nach einer Ausnahme war aus der Bürgerschaft wie auch aus der Knesebecker Politik laut geworden: Ihm wird nun gefolgt. Die Stadt Wittingen nimmt Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen von der Veränderungssperre aus, die derzeit für den Knesebecker Ortskern gilt. Der entsprechende Beschluss im Stadtrat fiel einstimmig aus.

Christian Schroeder (Grüne) sprach von Fehlern, die gemacht worden seien und die man wieder geradebiegen müsse. „Besser spät als nie“, sagte er. Schroeder verwies darauf, dass seine Fraktion im Mai 2022 beantragt hätte, dass die Stadt die Veränderungssperre so anpassen solle, dass „rechtssicher PV-Anlagen jeglicher Größe verbaut werden dürfen“. Er selbst habe auch grundsätzlich für die Veränderungssperre gestimmt. Doch auf Kritik, wie sie aufgekommen war, gelte es zu reagieren. Bei manchen Dingen, über die man befinde, müsse man im Detail noch genauer hinschauen. „Auch wir als Ehrenamtliche“, nahm Schroeder sich selbst und den gesamten Stadtrat in die Pflicht.



Der Stadtbürgermeister Andreas Ritter betonte, dass die zugrunde liegende Thematik bei zwei Bürgerversammlungen und einer Ortsratssitzung in Knesebeck besprochen worden war. „Diese waren sehr gut besucht.“ Damit Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern ermöglicht werden, wolle man die im März 2022 erlassene Veränderungssperre an dieser Stelle anpassen. Das sei auch unstrittig im Ortsrat, im Verwaltungsausschuss und in den Fachausschüssen.

Photovoltaik-Anlagen gänzlich von der Veränderungssperre auszunehmen, bietet nach Angaben der Stadtverwaltung den Vorteil, dass Bürger keinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung mehr beim Kreis Gifhorn einreichen müssen. Zuvor hatte der Landkreis noch die Anträge nach dem Gestaltungshandbuch aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung beurteilt. Außerdem gab es gestalterische Vorgaben zur Errichtung von Photoltaik-Anlagen.