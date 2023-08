Knesebecker DRK vor entscheidender Sitzung

Von: Holger Boden

Teilen

Läuft eigentlich: Das „Tagesgeschäft“ wie die Blutspende ist nicht das Problem - das Knesebecker DRK findet bisher nur keine Personen, die im Vorstand Verantwortung übernehmen wollen. © Hauke-Christian Dittrich / dpa

Knesebeck – Wie geht es weiter für den Knesebecker DRK-Ortsverein? Geht es weiter? Das soll sich am Mittwoch, 23. August, entscheiden. Dann kommen die Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen – gesucht werden Personen, die im Vorstand Verantwortung übernehmen wollen.

Bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung im März war dieser Versuch noch gescheitert. Klar ist: Der Verein braucht einen neuen handlungsfähigen Vorstand, nachdem der amtierende Vorsitzende zuletzt als Einzelkämpfer agieren musste und dies bis heute tut (das IK berichtete). Gesucht werden Kandidaten und Kandidatinnen für den Vorsitz, die Posten des Stellvertreters und des Schatzmeisters sowie Beisitzer.



Ist die Versammlung so etwas wie die letzte Chance? „Wenn sich niemand zur Verfügung stellt, werden wir andere Wege finden müssen“, sagt Meier. Der Vorsitzende macht im Vorfeld deutlich, dass eine Auflösung des Ortsvereins nicht das Ziel sein sollte – jedenfalls nicht seins. Er sieht „weitere Möglichkeiten“, so könne ein denkbarer Plan B eine ortsübergreifende Verknüpfung sein. So ähnlich haben die SoVD-Ortsverbände in Knesebeck und Wittingen es bereits vorgemacht. „Im Endeffekt“, so Meier, „müssen die Mitglieder entscheiden.“



Der Vorsitzende hofft natürlich nach wie vor darauf, dass doch noch Personen in die Bresche springen, die im Knesebecker DRK die Vorstandsarbeit übernehmen wollen. Ein einzelner neuer Vorsitzender sei da nicht genug: „Man braucht ja ein Team.“ Meier hat deshalb schon seit drei Jahren für die Mitarbeit geworben und gezielt Knesebecker angesprochen – weitgehend ohne Erfolg. Nur eine interessierte Person habe sich gemeldet.



Das ist umso bedauerlicher, als das Tagesgeschäft des DRK Knesebeck eigentlich gut läuft und Akteure dafür vorhanden sind. Meier: „Das passt alles.“ So soll sogar das Begegnungsessen wieder belebt werden, und die Blutspende geht an diesem Freitag, 18. August, mit einer frischen Idee an den Start: Der Termin mit einem Blutspendemobil (14 bis 19 Uhr) findet im Strandbad statt, auf die Spender warten Gutscheine für Pizza und Strandbad-Eintritt.