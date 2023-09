Gifhorner Straße in Knesebeck: Vorerst nur provisorische Gehweg-Reparatur

Von: Holger Boden

Der Gehweg an der Gifhorner Straße ist von Bäumen gesäumt. Die Wurzeln heben das Pflaster an. © Gerlach, Paul

Knesebeck – Stolpergefahr an der Gifhorner Straße in Knesebeck – doch aus der eigentlich beabsichtigten Grundsanierung des Gehwegs wird vorerst nichts. Denn die beim Landkreis Gifhorn angesiedelte Untere Naturschutzbehörde (UNB) hat der Stadt Wittingen dafür Auflagen mit auf den Weg gegeben, die laut Verwaltung so schnell nicht zu erfüllen sind. Erste provisorische Abhilfe soll nun wohl mit Bordmitteln geschaffen werden.



Die Stadt – und das war auch das Ansinnen des Ortsrates – wollte mehrere Bäume fällen lassen, die mit ihren Wurzeln das Gehwegpflaster inzwischen so stark angehoben haben, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Ein Vorstoß, das Problem durch Fräsen der Wurzeln zu beheben, wurde verworfen, weil nach Auffassung eines Experten die Standfestigkeit der Bäume dann nicht mehr gewährleistet sei.



Doch als die Pläne öffentlich wurden, wandte sich – so stellt es die Stadtverwaltung dar – ein Bürger an das niedersächsische Umweltministerium in Hannover, und das wiederum reichte die Sache an den Landkreis Gifhorn weiter. Ergebnis: Die UNB hat der Stadt mitgeteilt, dass für die Fällung der Bäume eine Erlaubnis beantragt werden muss, und dass Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.



Das birgt für die Stadt die Schwierigkeit, dass in den derzeit laufenden Haushaltsberatungen nun unklar ist, welche Mehrkosten für die ganze Sache einkalkuliert werden müssen. „Uns fehlen Details“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter. Matthias Schulz, Leiter der Tiefbau- und Umweltabteilung, ging davon aus, dass nicht einfach ein 1:1-Ersatz gefordert werden würde: „Das werden vermutlich vier bis fünf Neupflanzungen pro gefälltem Baum.“



Die Verwaltung will nun die Fußwegschäden doch durch das Fräsen von Wurzeln so gut wie möglich beheben und den Weg punktuell neu pflastern: „An die schadhaften Stellen müssen wir aufgrund unserer Verkehrssicherungspflicht ran“, sagte Ritter. Die Standfestigkeit der Bäume soll beobachtet werden. Der Rathauschef erinnerte daran, dass sich das gleiche Problem im Prinzip auch an der Wittinger Straße stellt.



Fällungen, Neupflanzungen und der Gehweg-Ausbau sollen dann ein Thema in den Beratungen für den Haushalt „2025/2026“ (so die Beschlussvorlage) werden – wenn die Kosten geklärt worden sind.