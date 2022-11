Knesebeck: Ruine an Mittelstraße brennt völlig ab - keine Verletzten

Von: Paul Gerlach

In Knesebeck ist am Freitagmorgen die Ruine an der Ecke Mittelstraße/Schützenstraße vollständig abgebrannt. © Gerlach, Paul

In Knesebeck ist am Freitagmorgen die Ruine an der Ecke Mittelstraße/Schützenstraße vollständig abgebrannt. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Feuer verletzt, sagte Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Heinrich Kruse vor Ort in einer ersten Reaktion dem IK. Alle 15 Wehren aus dem Wittinger Stadtgebiet waren ab kurz nach 5.30 Uhr im Einsatz. Sie verhinderten, dass die Flammen auf angrenzende Häuser im alten Ortskern übergriffen. Das marode Gebäude selbst war unbewohnt. Wegen des Vollbrandes und des laufenden Einsatzes sperrten die Kräfte von Polizei und Feuerwehr die Ortsmitte vollständig ab. Der Verkehr wird aktuell noch umgeleitet, der Einsatz dauert an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung bittet die Gifhorner Polizei, im Ort Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Straßen und Wege sollen für die Einsatzkräfte freigehalten und der Bereich weiträumig umfahren werden.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

