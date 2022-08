Knesebeck: Geflüchteter macht sich mit Friseursalon selbstständig

Von: Paul Gerlach

Der 27 Jahre alte Manhal Alsheikh, der aus Damaskus in Syrien stammt, eröffnet in Knesebeck, wo er seit sechs Jahren lebt, einen Friseursalon. © Gerlach, Paul

Knesebeck – Die Renovierung ist durch, am Montag, 8. August, soll der richtige Betrieb losgehen: Manhal Alsheikh wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet in Knesebeck sein Friseurgeschäft namens „M-Damaskus“. Denn der 27 Jahre alte Geflüchtete stammt aus Syrien und möchte in dem Ort, in dem er seit sechs Jahren wohnt und der für ihn seine neue Heimat ist, ein Geschäft in familiärer Atmosphäre führen.

Alsheikh, der mit seiner Frau und den vier Kindern gerne in Knesebeck lebt, hat klare Vorstellungen und diesen Schritt intensiv vorbereitet. Auch dank der Hilfe und Unterstützung seiner Familie sowie Menschen aus dem Ort wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen. „Wir haben innerhalb von zwei Wochen die Geschäftsräume renoviert, den Fußboden angehoben, gespachtelt und alles eingerichtet“, sagt Alsheikh über die Umsetzung mit vielen helfenden Händen. Er zeigt sich dankbar für diese Unterstützung und freut sich über die positiven Reaktionen aus dem Ort nach der Ankündigung, dass es nun losgeht. Die Türen stehen bereits offen, die ersten Kunden waren schon vorab da. „Es lief von an Anfang an gut“, freut sich Alsheikh.



Für den jungen Mann, gelernter Automechaniker, war nach der Ankunft in 2015 schnell klar, dass er in beruflicher Sicht offen für Neues sein muss – auch weil seine Zeugnisse nicht anerkannt wurden. Er arbeitete zunächst in verschiedenen Jobs und war dann in den vergangenen fünf Jahren in Meine in einem deutschen Friseurgeschäft angestellt. „Die Arbeit macht mir Spaß.“ Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen – auch für ihn persönlich –, um das eigene Geschäft selbstständig zu führen. Er wird dies gemeinsam mit einem Damenfriseur angehen, er selbst wird sowohl bei Damen als auch Herren die Haare schneiden. Das zweiköpfige Team bekommt außerdem zeitweise Unterstützung von einer Friseurin aus Wittingen.



Die Genehmigungen einzuholen und die Bürokratie zu erledigen, habe gut geklappt, sagt Alsheikh. Dabei sei ihm sehr zupass gekommen, dass er die deutsche Sprache gut erlernt habe. „Das ist der Schlüssel für Arbeit“, ist ihm bewusst.



Die Holzwand, die den Salon ziert, hatte Alsheikh in dieser Form in Hannover gesehen und ein Exemplar über einen Bekannten in der Türkei innerhalb von zwei Wochen nach Knesebeck geliefert bekommen. Der eine oder andere seiner Kunden wird sicherlich aus Meine den Weg nach Knesebeck finden, sagt er. So habe er sich um die Frisuren der dortigen Fußballmannschaft gekümmert, einige Teammitglieder haben bereits ihren Besuch in Knesebeck angekündigt. Womöglich schauen ja auch bald die Kicker des VfL Knesebeck an der Marktstraße vorbei.



Alsheikhs Wunsch lautet, dass es in seinem Geschäft „so wie in einer Familie“ ist und neben dem Haarschnitt auch Zeit für gute Gespräche ist. Den Friseurbesuch möchte er auch für Menschen erschwinglich halten, denen es sozial nicht so gut geht.