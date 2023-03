Knesebeck: L 286 demnächst für knapp zwei Wochen dicht

Von: Holger Boden

Kreuzung Marktstraße/Schützenstraße: Aus der halbseitigen Sperrung, die es vor einigen Tagen schon gab, wird in Kürze für rund zwei Wochen eine Vollsperrung. © Gerlach, Paul

Ohrdorf ist nicht allein – in Kürze gibt es eine weitere weiträumige Umleitung im Wittinger Stadtgebiet. Die soll allerdings bei weitem nicht so lange bestehen wie die eineinhalbjährige Baustelle in dem Ort an der Ohre.

Knesebeck – In Knesebeck wird für voraussichtlich rund zwei Wochen die L 286 gesperrt. Der Grund sind die Arbeiten für den neuen Regenwasserkanal unter der Schützenstraße – das Gemeinschaftsprojekt des Wasserverbands und der Stadt Wittingen quert nun die Marktstraße.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der genaue Starttermin noch nicht ganz amtlich – die Arbeiten sollen demnach von Mitte bis Ende März über die Bühne gehen, das Ganze ist aber auch witterungsabhängig. Heißt aber auch: Wenn die Bedingungen stimmen, könnte es relativ kurzfristig losgehen.



Die Umleitung erfolgt großräumig über Vorhop und Transvaal. Innerörtlich bedeutet die Baustelle für die Knesebecker, dass die L 286 ab der Einmündung „Im Rietendorf“ in Richtung Ortsmitte zur Sackgasse wird, gleiches gilt in die Gegenrichtung ab der Rathauskreuzung sowie auch für die Schützenstraße ab der Einmündung der Mittelstraße. Der Verkehr soll bis zur Baustelle jeweils nur für die Anlieger freigegeben sein. Entsprechend wird auch schon an der Kreuzung Schützenstraße/Gartenstraße beschildert.