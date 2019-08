Der Knall und die Folgen

Kaputtes Carport, Schäden an Dach und Dachrinne: die Nachbarn Renate Piep und Hans-Joachim Meyer gestern im Gespräch über die Folgen des nächtlichen Unfalls.

Zasenbeck – „Das Wichtigste ist, dass die Fahrerin das so gut überstanden hat – wir sind froh, dass sie mit dem Leben davongekommen ist.

“ Hans-Joachim Meyer bewertete gestern Mittag die Ereignisse der Nacht zu Freitag äußerst sachlich – auch wenn er sich, als der Unfall an der Zasenbecker Ortsdurchfahrt ereignete, ziemlich erschrocken hat: „Ich war um 23 Uhr gerade auf dem Weg ins Bett, da gab es diesen fürchterlichen Knall. “.

Der 73-Jährige wohnt in dem Haus, zu dem das Carport gehört, an dem nach diesem Knall plötzlich ein Auto senkrecht stand. Das Haus gehört seinem Sohn Christoph, dieser sagt: „Die Sache war für mich erstmal ein Schock.“

Gleich nebenan wohnt Renate Piep. Die 73-Jährige glaubte am Donnerstag gegen 23 Uhr zunächst, einen Donner gehört zu haben. „Ich hatte im Fernsehen gerade Markus Lanz an. Als dann die Sirene ging, dachte ich, ich schau mal raus.“

Draußen, vor ihrer Tür, wurde es da schon hektisch. Ein verunglücktes Auto im Nachbargarten, die Feuerwehr rückte an, Rettungswagen ebenfalls. Die Polizei war schon da, denn die Beamten waren der 43-Jährigen, deren VW nun senkrecht an Christoph Meyers neuem Carport stand, ja dicht auf den Fersen gewesen.

Glücklicherweise hatte der Passat, als er in der Kurve von der B 244 abkam, eine ziemlich stabile Eiche verfehlt. Vor dem Haus von Renate Piep hatte der Wagen einen Zaun und einen Fliederbaum umgemäht, dabei aber am Gebäude unter anderem auch in einiger Höhe die Dachrinne beschädigt. Piep hoffte gestern, dass sie nicht auf den Reparaturkosten sitzenbleibt.

Mit welcher Geschwindigkeit das Auto aus der Kurve flog, blieb offen. In Zasenbeck hieß es gestern, bei dem nächtlichen Einsatz sei von 160 km/h die Rede gewesen – ob sich das auf die freie Strecke bezog, blieb unklar. Offizielle Zahlen zum Tempo der Verfolgungsjagd nannte die Polizei nicht.

Die Anwohner der Zasenbecker Ortsdurchfahrt kennen zu hohes Tempo als dörfliches Dauerthema – wenn auch freilich nicht mit solchen Auswirkungen wie in der Nacht zu gestern. Allerdings: Christoph Meyer erinnert sich an einen Crash, der sich vor rund 30 Jahren zugetragen hat, damals habe das Unfallauto „in der Küche“ gestanden. Das Carport gab es da noch nicht, dieses Mal hat es den Unglückswagen vor dem Haus gestoppt.

VON HOLGER BODEN