Kita und Schule gemeinsam?

Sieht fast aus wie Schule, ist aber Kindergarten: Die Wittinger FWG will für beide Bereiche einen gemeinsamen Ausschuss, CDU und Grüne sehen dafür keine Notwendigkeit. Foto: dpa

Wittingen.

Soll künftig in ein und demselben Fachausschuss über die Angelegenheiten der Schulen und der Kindergärten beraten werden? Die Wittinger FWG befürwortet das – und stellt einen entsprechenden Antrag, der in der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) beraten werden soll. Bei der politischen Konkurrenz stoßen die Freien Wähler damit allerdings auf Skepsis.

„Die enge Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Schulen sollte sich in einem gemeinsamen Fachausschuss, zum Beispiel ‘Ausschuss für Kindertagesstätten und Schulen’, widerspiegeln“, formuliert FWG-Ratsherr Thomas Knöfel in seinem Antrag ans Rathaus. Der Knesebecker nimmt dabei Bezug auf das niedersächsische Kultusministerium, das die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit von Kita und Grundschule betone – eine Zusammenarbeit, die auch im Schulgesetz festgeschrieben sei. Die Rede sei zudem von „anschlussfähigen Bildungsprozessen im Übergang vom Elementar- in den Primarbereich“.

Eine Mehrheit wird die FWG am Donnerstag für diesen Ansatz scheinbar nicht finden. Die pädagogische Zusammenarbeit von Kitas und Grundschulen habe mit den Zielen der städtischen Fachausschüsse eher wenig zu tun, meint CDU-Fraktionschef Uwe Hoppmann. Für die Politik gehe es darum, Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Der pädagogische Part falle in den Zuständigkeitsbereich der Landesschulbehörde respektive der Kirche, die die Kitas im Auftrag der Stadt betreibe.

Auch Grünen-Sprecher Christian Schroeder sieht das genauso – und deshalb „nicht viel Sinn“ darin, das Thema Kindertagesstätten in den Schulausschuss zu geben. Es sei nicht auszuschließen, dass es bei einzelnen Kita-Themen mal Sinn machen könne, sie auch im Schulausschuss zu besprechen.

Wenn über die (Neu-)Zuordnung von Themen zu Fachausschüssen diskutiert wird, schwingt stets auch mit, dass ein Ausschuss sich ein Thema ungern „wegnehmen“ lässt. Derzeit werden Kita-Angelegenheiten in der Stadtpolitik vom sogenannten Sozialausschuss behandelt – und von einem gemeinsamen Ausschuss der Politik und der Kirche, der allerdings stets nichtöffentlich tagt. Die Öffentlichkeit bekommt von den Diskussionen dieses Gremiums also nichts mit.

Von Holger Boden