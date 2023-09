Keine Aussicht auf Glasfaser für Ohrdorf

Internet

Ohrdorf – Glasfaser für Ohrdorf? Nicht in Sicht – das berichtete Matthias Schulz, Abteilungsleiter der Stadt Wittingen für Tiefbau und Umwelt, dem Ohrdorfer Ortsrat in dessen jüngster Sitzung.



Demnach hat die Stadtverwaltung einen Breitband-Ausbau für Ohrdorf zwischenzeitlich mit der Kreisverwaltung wie auch mit net services (dem Unternehmen hinter der Marke Giffinet) diskutiert. Dabei sei von dem Unternehmen kommuniziert worden, dass Ohrdorf beim Ausbau der „Schwarzen Flecken“ derzeit nicht berücksichtigt werde und auch nicht in eine künftige Planung aufgenommen werde.



Ohrdorf, Rade und Suderwittingen waren bereits 2021 von einer Erschließung mit Glasfaserkabeln ausgeschlossen worden. Nicht wirtschaftlich, lautete damals das Verdikt. Während in Ohrdorf und Rade immerhin 70 bis 100 MBit ankommen, fühlt man sich in Suderwittingen komplett abgehängt. Auf Initiative der Kreis-CDU wurden zwar auf Ebene der Kreispolitik Mehrheiten dafür gesammelt, dass kein Ort bei der Breitband-Versorgung leer ausgehen soll, doch seit der Kommunalwahl im Herbst 2021 ist es um dieses Thema ruhig geworden. Die Stadt Wittingen schrieb nun ihre Mitteilungsvorlage an den Ohrdorfer Ortsrat: „Ebenso wurde durch den Landkreis Gifhorn mitgeteilt, dass eine geförderte Erschließung ausgeschlossen ist.“



Die Ortspolitiker waren darüber freilich nicht amüsiert. „Eine Alternative muss kommen“, sagte Ortsbürgermeister Christian Dalibor. „So geht es ja nicht weiter, mit dem Homeoffice wird es irgendwann schwierig.“