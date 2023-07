Kein Termin in HNO-Praxis: Wittinger blitzt mit Behandlungswunsch ab

Von: Holger Boden

Das MVZ in der Wittinger Klinik hat einem 82-Jährigen Wittinger nach dessen Angaben keinen Termin angeboten. © Boden, Holger

Wittingen – Bekommt man keinen Termin beim Facharzt, wenn man nicht „Stammkunde“ ist? Diesen Eindruck hat der Wittinger Heinrich Burmeister jetzt gewonnen, als er sich in der HNO-Praxis im MVZ der Wittinger Helios-Klinik anmelden wollte.

Burmeister sagte dem IK, er habe wegen eines Termins angerufen, aber keinen bekommen – mit der Begründung, dass er zwei Jahre lang nicht da war. Letztmalig hatte er die HNO-Praxis 2021 aufgesucht. „Ich empfinde das als eine Frechheit“, meint der 82-Jährige, der bei der Terminvergabe abgeblitzt ist. „Soll ich regelmäßig hingehen, auch wenn ich gar keine Beschwerden habe?“



Das IK hat die Pressestelle von Helios, die für die Medizinischen Versorgungszentren zuständig ist, mit Burmeisters Schilderung konfrontiert. Die Version des Wittingers wurde von dort nicht dementiert, aber auf mehrere Fragen gab es auch keine klaren Antworten: Warum bekommt jemand keinen Termin, wenn er länger nicht da war? Ist es gegebenenfalls in der Tat so, dass das MVZ bzw. die HNO-Praxis in Wittingen keine „neuen“ Patienten aufnimmt, weil die Kapazitäten fehlen? Und sollte man regelmäßig den HNO-Arzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass man auch künftig Termine bekommt?



In der Antwort heißt es stattdessen: „Wir möchten selbstverständlich den Anliegen all unserer Patient:innen zeitnah gerecht werden, aufgrund der eingeschränkten Sprechzeiten ist dies derzeit jedoch nicht immer möglich.“ Die Wartezeit für einen Termin mit umfangreicheren Untersuchungen – etwa bei einem Hörtest – liege momentan bei rund sechs Monaten, bei kürzeren Behandlungen seien es „wenige Wochen“. Und: „Sollten Patient:innen in unserer Praxis keinen passenden Termin finden, empfehlen wir gern auch eine Anfrage in unserer Gifhorner Praxis MVZ Campus Gifhorn im Campus 6.“



Das ist offenbar erfolgversprechender als die Bemühungen um einen Termin in Wittingen. Dort, so heißt es seitens Helios, seien derzeit zwei Ärztinnen als Elternzeitvertretung tätig. Entsprechend seien die Sprechzeiten eingeschränkt: montags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 8 bis 13 Uhr.



Von Helios heißt es in der Antwort auch: „Generell ist ein Besuch beim Hals-, Nasen-, Ohrenarzt nur dann notwendig, wenn es dafür medizinische Gründe gibt.“ Das klingt selbstverständlich. Burmeister sagt, er habe sich wegen akuter Ohrenschmerzen um einen Termin bemüht. Weil er keinen bekam, habe er vom Hausarzt Tropfen verschrieben bekommen. Selbst einen Termin in weiter Ferne habe man ihm in der MVZ-Praxis nicht angeboten.