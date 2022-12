Jetzt doch der Astronom - der Ortsrat folgt den Anliegern

Von: Holger Boden

Carl Peters, der Astronom: Das Zusatzschild wurde zwischenzeitlich abgehängt, soll aber nach dem Willen der Anwohner und des Ortsrates wieder angebracht werden.

Wittingen – Gleich zu Beginn der Sitzung überreichten Anlieger der Carl-Peters-Straße ein Schreiben an die Stadt und den Wittinger Ortsrat. Tenor: Der Name der Straße soll nicht geändert werden. Das sei von allen unterzeichnet worden. Ob das besonders viel Eindruck auf die Ratsmitglieder machte, oder ob sie ohnehin so stimmen wollten, wird man nicht erfahren: Mit einer 6:2-Mehrheit fiel am Ende der Beschluss, dass die Carl-Peters-Straße ihren Namen behält – und dass das Zusatzschild, das künftig einen Astronomen als Namensgeber ausweisen soll, wieder angebracht wird.

Das hing zuvor schon eine Weile an beiden Enden der Straße, war aber wieder abmontiert worden, nachdem die Politik sich übergangen fühlte und keiner so genau sagen konnte, wer denn eigentlich beschlossen hatte, den Straßennamen – der bisher auf einen rassistischen Kolonialisten und Mörder zurückging – umzuwidmen.



Immerhin in dieser Hinsicht gab es im Rahmen der Ortsratssitzung nun Aufklärung. In der Beschlussvorlage hieß es: „Die Anbringung dieser Zusatzschilder geht zurück auf eine Initiative der Anwohner in der Straße, die damit einen Bezug zum bisherigen Namensgeber Carl Peters, wegen der rassistischen Haltung, nicht mehr hergestellt haben möchten.“



Die Stadtpolitik wollte solche historischen Bezüge eigentlich in einem Arbeitskreis geklärt wissen, der auch Bürger einbinden sollte. Die Gründung des Arbeitskreises ist seit einigen Jahren Beschlusslage, getagt hat er bisher nicht – wegen der Pandemie, wie Stadtbürgermeister Andreas Ritter als Begründung angab.



Die Initiative war seinerzeit von den Grünen gekommen, und deren Vertreter Thomas Lemke mahnte nun auch erneut den Arbeitskreis an. „Ein Zusatzschild löst das Problem nicht, der Ursprung des Namens ist hinlänglich bekannt. Das ist der Name eines Massenmörders, und da gehen täglich Kinder zur Schule.“



Auch Malte Voigt (SPD) wertete ein Zusatzschild als „Etikettenschwindel“: „Ich störe mich an dem Namen, das ist ein Verbrecher.“ Er verstehe auch die Anwohner, sagte Voigt – und er halte es für machbar, etwa mit einem erklärenden Schild die mit dem Namen Carl Peters verknüpften Vorgänge wie auch die 1937 erfolgte Straßenbenennung zu erläutern und sich damit der Vergangenheit zu stellen. Das Thema werde die Stadt sonst wieder einholen.



Ganz anders sahen das die übrigen Ratsmitglieder: Matthias Rönneberg (BA) plädierte zunächst dafür, gar kein Zusatzschild aufzuhängen, konnte sich dann aber auch mit Astronomen-Schild anfreunden. Klar sei, dass so etwas wie die vom Kolonialisten Peters verübten Taten nicht wieder passieren dürften. Auch Rönneberg wies auf den bisher nicht zustande gekommenen Arbeitskreis hin. Die von Voigt vorgeschlagene Info-Tafel zu „Hänge-Peters“ solle man nicht aufstellen, man dürfe das Ganze „nicht negativ untermalen“.



Christoph Möhlmann (FWG) meinte lapidar: „Ich fand das Schild schlau.“ Er meinte die Zusatzinfos über den Astronomen, 1844 bis 1894, ein Wissenschaftler, der die Bahn des Kleinplaneten „Sylvia“ bestimmt hatte. Andreas Bona (CDU) störte sich zwar daran, dass es nie einen Ortsratsbeschluss für den Zusatz gab, meinte aber: „Ich habe rausgehört, dass da alle mit leben können.“ Eine Umbenennung dürfe es „auf keinen Fall“ geben.



Jörg Friedrichs (BA) fand das zusätzliche Schild „pragmatisch“. In der abschließenden Abstimmung schlossen sich auch Judith Dieckmann (SPD) und Lothar Brause (CDU) den Befürwortern eines Astronomen-Zusatzschildes ohne weitere Erläuterungen zum Namensgeber der letzten 85 Jahre an.