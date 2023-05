Vereine unterstützen

Mekka für Anhänger: Großes AC/DC-Fantreffen in Ohrdorf am 10. Juni

Von: Paul Gerlach

Das AC/DC-Fantreffen steigt am 10. Juni: Carsten Münch aus Ohrdorf (r.) sowie Sabine Wicht aus Wittingen und Frank Dörge aus Harbke vom Orga-Team sind bereit. © Gerlach, Paul

Ohrdorf – Ohrdorf wird am 10. Juni wieder zum Mekka der AC/DC-Anhänger: Eine Gruppe um den Ohrdorfer Carsten Münch lädt zum Fan-Treffen im Schützensaal ein, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Vorverkauf für die Tickets läuft bereits an allen Vorverkaufsstellen. Es werden rund 300 Gäste aus Deutschland und dem europäischen Ausland erwartet.

Veranstalter Münch und sein 20-köpfiges Orga-Team („Wir funktionieren als Ganzes, jeder hat seine Aufgabe“ ) sind schon heiß wie Frittenfett. Der Italiener Matteo Giovannone, der als einer der besten Bon-Scott-Imitatoren gilt, ist wieder am Start. Iván Gac (Finalist von „Chile sucht den Superstar“) gibt den AC/DC-Sänger Brian-Johnson und kommt ebenfalls extra nach Ohrdorf. Genauso wie zwei Musiker, die früher in Udo Lindenbergs Panik-Orchester gespielt haben und AC/DC-Anhänger von Kindesbeinen an sind. Gemeinsam treten sie als AC/DC-Tribute-Allstar-Band auf.



Das erste Fan-Treffen fand bereits 2017 mit 50 Gästen in Ohrdorf statt. Von Jahr zu Jahr wurde es stets etwas größer. Wichtig ist den Beteiligten, dass der familiäre Charakter erhalten bleibt (teils gibt es bereits drei Generationen an Fans) und dass die Kosten für die Besucher im Rahmen bleiben.



Frank Dörge aus Harbke (Landkreis Börde) und Sabine Wicht aus Wittingen (Catering, Tresen, Essen und Getränke) gehören zum Kern des Orga-Teams. Hugo Sepulveda reist extra aus dem Schwarzwald an und hilft in Sachen Marketing/Werbung. Hannes Wandt aus Greifswald unterstützt beim Bereich Werbung und Tribute-Band. Nadia Friedrichs ist Schriftführerin, übernimmt die Abendkasse und bastelt sehr viel. Natascha Wicht und Tobias Münch sind Teil des Catering-Teams. Kira und Kim Hinzmann sind für die Kreativabteilung und beim Basteln sehr rege. Carsten Münch dankt sämtlichen Helfern, die alle ehrenamtlich aktiv sind.



In der Facebook-Gruppe „AC/DC Kissin’ Dynamite Fantreffen Ohrdorf“ haben sich mittlerweile über 750 Mitglieder aus ganz Deutschland und weltweit zusammengefunden. Carsten Münchs verstorbener Vater Dieter war Tischler und hat durch sein handwerkliches Talent unter anderem Kanonen (siehe unteres Foto) nachgebaut, mit der Konzert der Band zu Knallern gemacht werden, oder dabei geholfen, Bühnen von AC/DC-Auftritten als Miniaturversionen nachzumodellieren und mit LED-Leinwänden zu kombinieren.



Vereine unterstützen

Die Vereine wie der MTV Ohrdorf, der Schützenverein, der Dorfsaal-Verein oder der FC Ohretal unterstützen die AC/DC-Truppe nach Kräften und im Konsens, berichtet Münch. Das gelte auch für die ortsansässigen Firmen sowie Unternehmen aus der Umgebung. Ebenso würden die Bürger helfen, etwa in Form von Unterbringungsmöglichkeiten sowie Taxi- und Shuttle-Services. Aber auch Camping ist beim Fan-Treffen möglich. Die Zelte werden auf dem Sportplatz aufgestellt. „Es wird viel gelacht und es gibt tolle Gespräche“, schwärmt Münch über die Atmosphäre und freut sich mit seinen Mitstreitern auf die sechste Auflage des Treffens. Bereits am Freitag ist die Anreise möglich. Am Samstag wird es eine Tombola und Merchandise geben. Das Gelände ist barrierefrei. Münch verspricht angesichts der anhaltenden Baustellen-Situation in Ohrdorf: „Jeder Besucher wird den Weg zur Location finden.“

