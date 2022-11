Riesenandrang beim Wittinger Adventsmarkt

Von: Burkhard Ohse

Die Wittinger und ihre Gäste strömten am Samstag zum Adventsmarkt. © Burkhard Ohse

Wittingen – Dass der Wittinger Adventsmarkt rund um und in der St. Stephanus-Kirche erstmals von der Stadt organisiert wurde, die somit federführend die Landfrauen ablöste, war auch daran zu erkennen, dass sich die Stadtjugendpflege erstmals mit einem Stand beteiligte. Die übrige Ausgestaltung der Buden rund um die Kirche hatten aber wie eh und je hauptsächlich die Landfrauen übernommen.

Der sehr große Zuspruch wurde auch durch das Street-Food-Festival gleich daneben gepuscht. Einen ehrlichen Glühwein gab es allerdings nur beim Adventsmarkt. In der Gasse zwischen den vielfältigen Angeboten herrschte dichtes Gedränge. Einzelne Ortsverbände der Landfrauen hatten da ihre kreativen und handgefertigten Waren angeboten. Auch die Integrationswerkstatt aus Knesebeck war präsent und zeigte Upgecyceltes.

In der Kirche gab es etwas für die Ohren. Stimmten zu Beginn die Kinder der Kitas St. Stephanus I und II die Gäste mit Gedichten und Liedern auf den Advent ein, so gab es danach auch etwas zum Mitmachen. Nachdem Kirchenkantor Michael Jandek an der Orgel gespielt hatte, bot er danach Adventslieder zum Mitsingen an. Der Chor Voice and more lud zu einer Reise durch die Adventszeit ein, und der Posaunenchor der SELK schloss die adventlichen Musikbeiträge ab.

Sehr zufrieden zeigte sich auch die neue Vorsitzende der Landfrauen, Sandra Creydt, mit dem Zuspruch für den Weihnachtsmarkt. Die Jungen Landfrauen hatten heißen Aperol und Glühgin gleich zum Verzehr vor Ort dabei.