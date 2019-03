Glasfaser: 16 Prozent in Wittingen sind schon überzeugt

Wittingen – Viele Bürger können es kaum erwarten, ein paar sind noch unschlüssig, einige Ältere sehen für sich keinen Sinn in einem Anschluss, und mancher geht von Haus zu Haus, um die Nachbarn zu überzeugen: Das Breitbandprojekt des Landkreises beschäftigt die Einwohner des Isenhagener Landes.

Die Runde der großen Informationsveranstaltungen ist beendet, bis gestern haben sich bereits 16 Prozent der Haushalte im ersten Vermarktungs-Cluster für eine Glasfaser-Anbindung entschieden.

Ob das eine gute Quote ist, ist für die Kreisverwaltung nicht leicht einzuschätzen, denn es fehlt an Erfahrungswerten. Laut Landrat Dr. Andreas Ebel hält man den aktuellen Stand bei net services – dem Partner des Landkreises beim Glasfaserausbau – für „ein gutes Ergebnis“.

Die Vermarktung läuft seit knapp drei Wochen, bis Ende Mai haben die Verbraucher noch mehr als zwei Monate Zeit, sich zu entscheiden. 40 Prozent der von Unterversorgung betroffenen Haushalte in der Stadt Wittingen sowie in den Gemeinden Hankensbüttel, Sprakensehl und Obernholz müssen dann unterschrieben haben, damit das Projekt realisiert wird.

Ebel geht davon aus, dass viele noch unschlüssige Bürger nun die Beratungstermine in Anspruch nehmen werden, in denen individuelle Fragen geklärt werden können. Der erste dieser Termine war gestern im Hankensbütteler Bürgerhaus, nächste Woche stehen welche in Wentorf und Masel an. Der erste Termin im Wittinger Stadtgebiet ist am 3. April von 16 bis 20 Uhr im Schneflinger Dorfkrug. Der Landkreis, so Ebel, sei sehr zuversichtlich, die Mindestquote „zu erreichen und auch zu übertreffen“.

Die häufigsten Fragen bei den bisherigen Info-Veranstaltungen drehten sich um die Tiefbaumaßnahmen für das Kabel zwischen Straßenkante und Gebäude. Oft ging es auch darum, wie viele Anschlüsse nötig sind, wenn in einem Haus mehrere Haushalte sind (Antwort: Jeder Haushalt, der einen Anschluss bucht, bekommt auch einen eigenen).

Die Tatsache, dass das Glasfaserkabel kostenlos gelegt wird – sofern ein Giffinet-Anschluss bestellt wird –, führt mitunter zu erstaunlichen Erwartungshaltungen. So kam es auch schon mal zu der Frage, ob man denn zusätzlich Geld ausbezahlt bekomme, wenn man den Vorgarten für die Kabel-Verlegung selbst aufgräbt. Eine Frage, die verneint werden musste. Ebel hat auch beobachtet, dass mancher nach einem Haken sucht, weil nicht wirklich fassen kann, dass die Verlegung kostenlos ist.

Wer unterschrieben hat, kann in begründeten Einzelfällen bis zum 31. Mai wieder kündigen. Danach geht das nicht mehr.

Bei der Kreisverwaltung hofft man nach wie vor, dass bis Ende des Jahres die ersten Anschlüsse ans Netz gehen. Auch am weiteren Vermarktungsplan hat sich nichts geändert: Ab Juni 2019 soll Cluster zwei – die übrigen Gebiete der Samtgemeinde Hankensbüttel sowie der größte Teil der Samtgemeinde Wesendorf – an die Reihe kommen.

VON HOLGER BODEN