Gegen Überschwemmung und Niedrigwasser

Von: Holger Boden

Die Ise im Leu westlich von Knesebeck: Anrainerkommunen wollen sich für Extremwetterereignisse wappnen, die den Fluss stark beeinflussen könnten. © Boden, Holger

Wittingen – In Zeiten, in denen Wetterereignisse zunehmend extrem ausfallen, denken die Anrainer-Kommunen der Ise über den Umgang mit Hoch- und Niedrigwasser in der Ise nach. Im Raum steht eine „Flussgebietspartnerschaft“. Die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit ist noch offen.

„Das ist noch nicht final entschieden“, sagt Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter. Die Stadt hatte sich 2022 mit einem „Letter of Intent“ grundsätzlich für die Teilnahme an einer Flussgebietspartnerschaft ausgesprochen, die auch die Nebengewässer einschließen soll. Nun gab es, wie die Verwaltung kürzlich dem Bauausschuss berichtete, im Juni ein weiteres Treffen der teilnehmenden Kommunen. Die Zusammenarbeit sei von allen Beteiligten befürwortet worden, hieß es, und in den nächsten Monaten wolle man das Ganze inhaltlich weiter ausgestalten.



Natürlich geht es dabei auch um die Frage, was die Kommunen an Haushaltsmitteln bereitstellen können und wollen. Die Fäden würden wohl beim Aller-Ohre-Ise-Verband zusammenlaufen, und der personelle Aufwand der Kooperation und der damit verbundenen Projekte müsste finanziert werden. Ritter sagt, denkbar sei auch eine punktuelle Zusammenarbeit bei bestimmten Vorhaben. Auch Fördergelder werden avisiert.



Laut Sabrina Puskeiler, zuständige Fachbereichsleiterin im Wittinger Rathaus, liegt der angestrebten Kooperation die Erkenntnis zugrunde, dass das starre Denke in Gemeindegrenzen wenig Sinn macht, wenn es um den Umgang mit oder bestenfalls sogar die Prävention von Hoch- und Niedrigwasser geht. Massive Hochwasserprobleme sind in den letzten Jahren nicht bekannt geworden, die Trockenheit war da schon eher ein Thema. Zeitweilig sei in der Ise kaum noch Wasser in Gifhorn angekommen, sagt Puskeiler über den Aller-Nebenfluss.



Regen lässt sich nicht erzeugen – aber es stelle sich beispielsweise die Frage, ob sich Maßnahmen gegen zu hohe Verdunstung, insbesondere im Quellbereich, finden lassen, so Puskeiler. Auf der anderen Seite könnten Renaturierungsmaßnahmen ins Spiel kommen, die im Fall zu großer Wassermengen Hochwasserschutz bieten – zum Beispiel Flussschleifen und Abschnitte, die der Ise ein stärkeres Mäandrieren erlauben.



Eine konkrete Planung für Projekte, so die Fachbereichsleiterin, gebe es noch nicht. Natürlich hat man seitens der beteiligten Kommunen auch registriert, dass es vereinzelte Bemühungen anderer Institutionen – etwa der Aktion Fischotterschutz oder der Forst – bereits gibt.



Wie die Stadt sich in der Frage der Flussgebietspartnerschaft weiter positioniert, wird sich also in den Haushaltsberatungen zeigen, die ab August die Sitzungen der Fachausschüsse prägen werden.