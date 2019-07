36 Gebäude in Wittingen sind stadtbildprägend

Wittingen – Diesen Herbst soll es in Wittingen mit der Städtebauförderung in Richtung Startlinie gehen. Ziel der Verwaltung ist es, im September oder Oktober zu einer öffentlichen Info-Veranstaltung einzuladen.

Was es bisher gibt, ist der Entwurf einer Sanierungssatzung. Dem Amt für regionale Landesentwicklung hat die Stadt das Papier schon vorgelegt: „Wir haben Signale, dass das so beschlossen werden kann“, sagt Wirtschaftsförderin Sabrina Puskeiler. Der von der Kommune eingesetzte Lenkungskreis will die Satzung öffentlich vorstellen.

Für einen Zehn-Jahres-Zeitraum sind für die Wittinger Städtebauförderung 5 Millionen Euro im Topf, das Gesamtkonzept wurde zwischenzeitlich abgespeckt, weil das zuständige Umweltministerium in Hannover nicht alles, was man in Wittingen anpacken wollte, als förderfähig erachtete. Die Mittel kommen zu je einem Drittel von der Stadt, vom Land und vom Bund.

Gut die Hälfte des zur Verfügung stehenden Geldes – etwa 2,4 Millionen Euro – soll laut Puskeiler in private Maßnahmen fließen können. Zum 11 Hektar großen Sanierungsgebiet der Altstadt und des Junkerpark-Bereiches gehören über 90 Gebäude, davon sind aber nur 36 als stadtbildprägend anerkannt worden. Soll die Sanierung eines Wohngebäudes gefördert werden, dann muss es dieses Kriterium – stadtbildprägend – erfüllen. Geht es um den Erhalt einer Gewerbefläche, dann kommt das betreffende Objekt auch ohne diesen Status aus, um sich für eine Förderung zu qualifizieren.

Die Stadt plant in ihrem Entwurf, die Städtebauförderung im „vereinfachten Verfahren“ vorzunehmen. Das heißt: Die Eigentümer der teilnehmenden Immobilien müssen für die Wertsteigerung keine Ausgleichsbeiträge zahlen. Die Kommune verzichtet also auf diese Einnahmen, allerdings geht Puskeiler auch davon aus, dass die an Bodenrichtwerten orientierten Immobilienwerte nicht besonders stark steigen werden. Bei der Stadtsanierung in den 90er Jahren mussten die Besitzer die Ausgleichszahlungen noch leisten.

Bei der Stadtverwaltung erwartet man für den Herbst auch noch eine Novellierung der Förderprogramme. Substanziell, davon geht Puskeiler aus, wird das nichts an der Förderkulisse für Wittingen ändern: „Da geht es um Details.“

Städtische Maßnahmen sollen im Rahmen der Städtebauförderung auch abgewickelt werden: Man blickt dabei unter anderem in Richtung Junkerstraße und Junkerpark, die politischen Gremien werden die Einzelheiten zu klären haben. Klar ist schon länger: Die von vielen Bürgern ersehnte Erneuerung des glatten roten Pflasters in der Innenstadt wird es nicht geben – sie ist nicht förderfähig.

VON HOLGER BODEN