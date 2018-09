Gasalarm in Wittingen

Mehrstündige Suche nach Ursache für Geruch an der Dammstraße

+ © Boden Zunächst wurde die Tankstelle abgesperrt, dann auch die Dammstraße: Gasgeruch sorgte gestern Mittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Wittingen. © Boden

Wittingen. Gasalarm gestern gegen 13 Uhr in Wittingen: Die Feuerwehr wurde zu der Tankstelle an der Dammstraße gerufen. Das Personal hatte dort nach Angaben der Brandschützer bereits am Vormittag Gasgeruch wahrgenommen.