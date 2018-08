Furcht vorm Fischsterben

Ralf Bödeker misst gestern am Seemoorteich Sauerstoff, ph-Wert und Temperatur. Am Rand ist das Wasser 33 Grad warm – was nicht repräsentativ für das gesamte Gewässer ist. Für die Fische wird es ab 27 Grad Wassertemperatur kritisch. Der Insel im Hintergrund ist der Wassermangel anzusehen

© Boden