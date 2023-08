„Für Radfahrer gibt es oft nur Notlösungen“

Von: Holger Boden

Am Ende des kombinierten Fuß- und Radweges geht es für Radfahrer eigentlich nicht weiter: Jens Meyer und der Ortsrat wollen ein fahrradfreundlicheres Knesebeck. © Boden, Holger

Knesebeck – Knesebeck soll fahrradfreundlicher werden, insbesondere in der Ortsmitte – das ist ein Ziel, das der Ortsrat sich gesetzt hat. Ratsmitglied Jens Meyer (Grüne) hat sich des Themas angenommen. Er sagt: „Das einhellige Votum lautete: Da müssen wir was machen.“

Was genau, das ist noch offen. Klar ist für Meyer die Problemanalyse: „Die Verkehrsinfrastruktur in Knesebeck ist aufs Auto ausgerichtet. Für Radfahrer gibt es oft nur Notlösungen.“



Damit ist beispielsweise gemeint, dass in Abwesenheit echter Radwege innerorts bestenfalls kombinierte Fuß- und Radwege ausgewiesen sind. „Das funktioniert in der Ortsmitte nicht, weil es dort einfach zu voll ist“, meint Meyer.



Insbesondere die Hauptkreuzung am Rathaus sieht er dabei als Nadelöhr an. Der NP-Markt sei für viele Radfahrer das Ziel, Schüler müssen die Kreuzung queren, und wenn bei Butting Schichtwechsel ist, herrscht in dem Bereich Hochbetrieb. Da gehe es im Zusammenspiel von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern mitunter „kreuz und quer“, und dort habe es vor Jahren auch schon Fälle gegeben, bei denen Radfahrer angefahren wurden.



Für Letztere fehle es an einer klaren Verkehrsführung. Mitunter seien auch an wichtigen Stellen Bordsteine nicht abgesenkt. Immer wieder sei zudem zu beobachten, dass Kinder mit Fahrrädern den Zebrastreifen überqueren, ohne abzusteigen.



Insgesamt, so Meyer, gebe es also Handlungsbedarf. Klar sei, dass die Stadt Wittingen allein keine Lösungen herbeiführen kann – der Landkreis Gifhorn als Verkehrsbehörde muss mitspielen, und die durch den Ort führende Landesstraße wird von der Wolfenbütteler Straßenbaubehörde verwaltet. Zwei Ortstermine mit Vertretern der Stadt und des Landkreises waren laut Meyer schon angesetzt, auch die Polizei sollte dabei sein, doch die Termine seien aus verschiedenen Gründen wieder abgesagt worden.



Meyer reklamiert nicht für sich, ein Patentrezept für die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation zu haben. Er kann sich Markierungen auf den Fahrbahnen vorstellen, denn man müsse zur Kenntnis nehmen, dass für eigenständige Radwege schlicht der Platz fehlt. „Das ist eine denkbare Idee, aber ich würde mich freuen, wenn sich auch der Landkreis als Verkehrsbehörde mit Vorschlägen einbringt.“



Neben der Hauptkreuzung sollen nach Meyers Dafürhalten auch noch weitere problematische Abschnitte in den Fokus rücken, etwa der Engpass gegenüber der ehemaligen Schlachterei Banse an der Marktstraße, die Einmündung „Am Kampe“ oder auch diverse Stellen, wo nur ein vergleichsweise enger Fußweg zur Verfügung steht und Radfahrer die Fahrbahn benutzen müssen.