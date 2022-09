Freie Fahrt für 21 IGS-Schüler

Von: Pascal Patrick Pfaff

21 Jugendliche von der IGS Wittingen kümmern sich regelmäßig um die Pflege der Draisinenstrecke. „Zur Einführung des Wahlpflichtkurses vor einem Jahr waren es noch 15“, so Lehrer Matthias Niepel. Die damaligen Achtklässler haben den Kurs für zwei Jahre gewählt. Die Strecke wird also auch in Zukunft von Schülern gepflegt. © Pfaff, Pascal Patrick

Wittingen – „Hier gibt es ein paar Schüler vom Dorf, die lieben so etwas. Sie schauen nicht nur den Treckern hinterher, sondern packen gleich mit an und buddeln ein Loch.“ Es sind anerkennende Worte, die Matthias Niepel für seine Schüler übrig hat. Der Sportlehrer von der IGS Wittingen weiß nämlich, was die Neuntklässler leisten. Pünktlich zum Start der Draisinenfahrten zwischen dem Wittinger Südbahnhof und Suderwittingen helfen sie nämlich bei der Ertüchtigung der Strecke.



Wöchentlicher Dienst

„Wir unterstützen den Verein der Draisinenfreunde bei der Aufbereitung und Erschließung des Weges“, sagt Niepel. Wir? Das sind 21 Jugendliche, die sich im Rahmen eines Wahlpflichtkurses an der Schule um den Baumschnitt, das Rasenmähen und die Pflege der Zuwegungen an der Strecke kümmern. Immer an einem festen Termin: donnerstags zwischen 9.20 Uhr und 10.50 Uhr.



„Die Schülerinnen und Schüler sollen daran teilhaben, wie eine Tourismusattraktion für Wittingen entsteht“, so Niepel über das Ziel des Kurses. Ein Unterricht, der eigentlich dem Bereich „Arbeit, Wirtschaft, Technik“ zugerechnet werden müsste, laut dem Lehrer nun aber im Fach „Sport“ aufgeht. Es gebe auch eine Note. „Im Theorieteil wird es da um Historisches gehen: Welche Arten von Draisinen gibt es zum Beispiel? Die Mädchen und Jungs sollen ein bisschen recherchieren.“



In der Praxis kommt es jedoch nicht nur auf die erwähnten Wartungsarbeiten an. Eine Rolle spielen auch sicherheitstechnische Aspekte. So gibt es auf dem Abschnitt zwischen Wittingen und Suderwittingen zwei Kreuzungsbereiche, denen jeweils eine Sperre fehlt. Einerseits an einem Wirtschaftsweg, der auf halber Strecke Richtung Suderwittingen liegt und in die B 244 mündet, andererseits an der Verbindungsstraße zwischen Kakerbeck und Suderwittingen. „Die Schüler helfen den Draisinenfreunden, hier jeweils eine Beschränkung zu installieren. Es sollen klappbare Sperren sein, wie man sie von Privatparkplätzen kennt“, so Niepel. Karl-Heinz Adam, Vorsitzender der Draisinenfreunde, ergänzt: „Es werden Poller sein, bei denen dann Hebel umzulegen sind.“



Fahrten bis Ohrdorf?

Die Planungen sehen indes noch andere Dinge vor als nur die Ertüchtigung der Strecke Wittingen – Suderwittingen. Adam zufolge soll die Draisine in Zukunft noch bis zum Mahnburger Weg fahren: „Der Verein hat die Strecke bis dahin gepachtet.“ Klar, dass die Jugendlichen da helfen. Niepel: „In einem Wäldchen südlich von Suderwittingen wollen wir die Gleise von Gestrüpp und Bäumen befreien, die hier nach 30 Jahren Nicht-Nutzung gewachsen sind. Die Strecke wird dann bis Ohrdorf gehen.“



Dass der Verein und die IGS miteinander kooperieren, ist laut Niepel auf einen Zufall zurückzuführen: „Ich habe Herrn Adam vor drei Jahren auf dem Sportplatz getroffen. Er stellte sich mir vor, ebenso wie das Projekt ‘Draisine’. Später präsentierte er das Thema an der IGS und lud die Schüler ein.“ Die haben laut Niepel auch an der Strecke vorbeigeschaut und dort bei der Pflege geholfen. Allein: „Herr Adam war überwältigt, als ich ihm sagte: ‘Wir kommen jetzt jede Woche’.“