Frauen fordern: Der EinLaden soll nicht zum „KeinLaden“ werden

Von: Holger Boden

Frauen aus Wittingen protestieren dagegen, dass der EinLaden an der Langen Straße zum 31. Mai seine Türen schließen soll. © Boden, Holger

Wittingen – Der EinLaden in Wittingen stellt zum 31. Mai den Betrieb ein. Der Landkreis Gifhorn hatte im Frühjahr gemeldet, dass die Einrichtung „vorerst“ ihre Türen schließe. In Wittingen regt sich nun Protest dagegen: Frauen aus der Brauereistadt haben 469 Unterschriften für den Erhalt des Büros gesammelt, das Frauen im Nordkreis Beratung und Coaching für den Berufseinstieg bietet.

Elke Bruns-Tober und Natascha Engst-Wrede haben die Unterschriftenaktion initiiert. Sie wollen nicht, dass aus dem EinLaden ein „KeinLaden“ wird, nachdem er eine schwierige Pandemiezeit überstanden hat. Die Unterschriften seien in nur zehn Tagen zusammengekommen, Tendenz noch steigend. „Oh nein, die haben mir da so toll geholfen“, zitiert Engst-Wrede die Reaktion einer Frau, die bei ihrem Wiedereinstieg in den Beruf Unterstützung durch den EinLaden bekommen hatte.



Für Bruns-Tober und ihre Mitstreiterin ist das Büro an der Langen Straße ein etablierter Anlaufpunkt mit passender Infrastruktur, dessen Bekanntheit stetig wächst, und wo Einheimische wie auch geflüchtete Frauen – zuletzt insbesondere aus der Ukraine – Hilfe bekommen. Jetzt den Stecker zu ziehen und gegebenenfalls mit einem anderen Projekt irgendwann neu zu starten sei „Verschwendung von Steuergeldern“. Das wollen sie dem Gifhorner Landrat Tobias Heilmann und der Gleichstellungsbeauftragten Verena Maibaum nächste Woche bei der Übergabe der Unterschriften deutlich machen. Engst-Wrede sieht das Angebot gerade im Nordkreis als besonders wichtig an: „Viele Frauen können die weiten Wege zum Arbeitsamt nicht leisten – und in Wittingen ist das ein idealer Standort mit niedriger Hemmschwelle.“



Barbara Holler, die sich beruflich neu orientieren möchte, bestätigt das: „Es ist schwierig, zum Arbeitsamt zu fahren, wenn man voll in der Arbeit steckt. Hier im EinLaden kann man sich wohlfühlen, es gibt hier eine angstfreie Atmosphäre.“



Bruns-Tober lobt das Gesamtpaket des EinLadens mit Coaching, Bewerbungsberatung und Vernetzung mit Arbeitgebern. Dass aktuell auch 14 ukrainische Frauen im EinLaden betreut werden, spreche für den Bedarf an solch einem Angebot.



Von der Kreisverwaltung heißt es auf IK-Anfrage, die Förderung des Projektes aus dem Leader-Topf laufe zum 31. Mai „planmäßig“ aus. Danach folge eine „ausführliche und notwendige Evaluierung“. Damit verfolge man das „Ziel der Qualitätsverbesserung von Leistungen und Angeboten“, zudem sollen künftige Bedarfe und Zielgruppen analysiert werden. Das bisher Erreichte wolle der Landkreis damit nicht in Frage stellen, aber das Projekt-Ende nutzen, um die Strukturen anzupassen und eventuell auch auszubauen.



„Die berufliche Orientierung von Frauen im ländlichen Raum ist ein sehr wichtiges Thema“, betont der Landkreis. Bestätige die Evaluierung den Beratungsbedarf, dann solle über alternative Angebote im Nordkreis diskutiert werden. Dabei sei es ein Ziel, Doppelstrukturen zu vermeiden und Kräfte zu bündeln.



Bruns-Tober und Engst-Wrede monieren derweil, dass so auf jeden Fall eine Unterbrechung des Projekts stattfindet. Und sie melden Zweifel an, dass die Zahlen aus den Corona-Jahren sich für eine aussagekräftige Evaluierung eignen.



Vom Landkreis heißt es derweil, dass die Evaluierung „zeitliche und personelle Ressourcen“ benötige, und dass man nicht parallel dazu das alte Projekt abschließen und ein neues Konzept liefern könne. Leader-Mittel für ein Folgeprojekt stünden noch nicht zur Verfügung – es sei „noch nicht durch die Aktionsgruppen bestätigt“. Geld für die Kofinanzierung des Landkreises stehe im Haushalt, das bedeute jedoch nicht automatisch, dass die Politik dem Vorhaben zustimmt. Der Landkreis kalkuliert für das Projekt pro Jahr mit Kosten in Höhe von 200 000 Euro.